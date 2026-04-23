施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？

資深藝人施明的喪禮於今日（4月23日）在莊嚴肅穆的氣氛中完成，其靈柩已移往富山火葬場火化。相比起成為焦點的李泳豪太太林妤謙（Agnes），長子李泳漢的太太嚴佩鈺（Conny） 一直較為低調，在喪禮兩日截然不同的表現，成為了外界關注的焦點。

嚴佩鈺從微笑到淚崩

在昨日的設靈儀式上，嚴佩鈺身穿全黑孝服，帶著三名子女緊隨丈夫李泳漢身後。儘管場面哀傷，但她全程神情輕鬆，臉上甚至帶著微笑。今日在火葬場，她亦是面帶微笑先於丈夫進入靈堂。然而，當火葬儀式結束後，嚴佩鈺卻一反常態，情緒崩潰，哭得梨花帶雨，與前一天的平靜模樣形成強烈對比。

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嚴佩鈺曾任江華助手

嚴佩鈺於2016年與李泳漢結婚，婚後為李家開枝散葉，先後誕下一子兩女，三年抱倆，家庭生活看似美滿。而嚴佩鈺是半個是圈外人，她曾在2023年於社交平台分享過一批珍貴的舊照，揭露了自己曾擔任著名演員江華助手的往事。這批以菲林相機拍攝的《尋秦記》幕後花絮，記錄了古天樂、林峯、江華、宣萱及郭羡妮等巨星在顏值巔峰時期的風采，勾起了無數網民的集體回憶。嚴佩鈺對這段經歷亦非常懷念，稱其為「值得回味」的日子。

Agnes成李泳豪眼中釘

在這次家庭風波中，最受矚目的莫過於被大伯李泳漢下達「逐客令」，無法進入靈堂拜祭的弟婦林妤謙（Agnes）。她昨日只能在紀念館門外向奶奶的遺像鞠躬，今日則未有現身。究竟這位看似完美的媳婦，為何會成為李泳漢的針對目標？

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Agnes深得老爺歡心

Agnes出身於台灣一個中產從商家庭，是一位資深的寵物美容師，更曾赴日深造。她與李泳豪因對小動物的共同熱愛而結緣，並於2022年結婚。婚後，李泳豪多次在公開場合盛讚愛妻，形容她務實、直率，是一位「200分」的好太太。Agnes不僅贏得了丈夫的心，更成功行「奶奶政策」，與施明關係親如閨密，經常私下分享女性心事。同時，她也深得老爺李家鼎（鼎爺）的歡心，鼎爺曾公開稱讚她斯文有禮，極具教養。而昨天鍾志光亦公開表示，十分欣賞Agnes的為人。

李家鼎爆嚴佩鈺真實為人？

一位深得長輩歡心的弟婦，為何會引來大伯如此強烈的敵意？綜合各方消息，背後原因錯綜複雜。首先鼎爺直指大嫂妒忌，他曾在接受訪問時，情緒激動地將家庭紛爭的矛頭直指大媳婦嚴佩鈺。他形容大新抱「人無三尺高，肚裏三把刀」，認為她極具心計，家中失和完全是她搬弄是非、從中作梗所致。鼎爺更直言，嚴佩鈺的所作所為源於對Agnes的妒忌，其醋意是破壞家庭和睦的導火線。

Agnes是代罪羔羊？

另有YouTuber「鬼姐」爆料，指兄弟失和的根源在於拉麵店的生意。據指，李泳漢經常對弟弟的生意指手畫腳，而Agnes亦有幫忙打理，導致磨擦日增。其後因疫情影響，李泳豪的餐廳結業，而李泳漢亦被父親「裁員」，頓失收入，因此將怨恨轉嫁到弟弟及弟婦身上，Agnes只是成了代罪羔羊。