李家鼎家事令楊思琦言論再受關注？曾爆李家關係惡劣：係咁樣打豪仔 網民為思琦妹平反

李家鼎（鼎爺）的前妻施明上月不幸病逝，享年76歲。施明的喪禮將於4月22日於大圍寶福紀念館設靈，翌日大殮儀式結束後，靈柩隨即奉移富山火化場火化。對於長子李泳漢指控弟弟李泳豪的風波，甚至撂下狠話拒絕弟婦林妤謙（Agnes）現身送殯。一直沉默的李家鼎終於心痛反擊，揭露前妻施明生前疑遭長子李泳漢威嚇：「你去（泳豪婚禮），我就打 X 死你！」更直斥大仔脾氣暴躁令親母畏懼，導致見不到最後一面的終身遺憾。

楊思琦曾稱分手與李泳豪家人有關

李泳豪與前港姐冠軍楊思琦曾有一段長達9年的姊弟戀，本來二人已經同居更一度達到談婚論嫁的階段，不過到了2011年6月，楊思琦單方面宣佈分手，分手事件引起李家上下的不滿。有網民翻出當年楊思琦分手後接受傳媒訪問，提及分手的真正導火線與李泳豪家人有關，特別是其母親施明及哥哥李泳漢的惡劣關係，更是令她難以再忍受：「喺屋企真係幾日一小嗌，幾日又一大嗌，試過阿哥出手打佢，好狠，打到佢隻手幾乎斷。」

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楊思琦被李泳漢視如空氣

楊思琦2011年在無預警下宣布與拍拖9年的李泳豪分手，楊思琦在《東張西望》訪問上聲淚俱下指李泳豪一家早於兩、三個月前已得悉他們分手一事，其後李泳豪一家指責楊思琦「講大話」，哥哥李泳漢大爆楊思琦曾要求婚宴擺100圍酒席，更指她當李泳豪猶如「阿四」。楊思琦則反擊指李泳豪一家不尊重她，因為李家大宅搬到九龍塘及泳池維修費等都由她負責，更直言被要求接濟施明一家。

楊思琦曾受訪指未能融入李家

近日更有網民翻出當年楊思琦分手後接受傳媒訪問，直言分手導火線是跟他的家人關係：「我同豪仔、佢哥哥同媽咪一齊住，我努力嘗試融入佢屋企，但結果係冇人會畀反應，唔瞅唔睬，打招呼都被視如空氣，我啲嘢都可以亂咁掟，真係好唔尊重我。」楊思琦又爆李泳豪試過連食飯都無錢：「豪仔做所有事都會話佢唔啱，就算佢攞晒成副人工幫補屋企，佢媽咪都話唔夠，唔夠用他就要簽卡，但係佢哥哥唔做嘢，仲會推卸責任。」

楊思琦爆李泳豪一家經常鬧交

前康宏環球董事局主席王利民（Quincy）日前在個人社交平台發文，揭露李泳漢一家暫住期間的種種行徑，私裝CCTV監控鄰里兼在後樓梯堆積大量垃圾，單位常傳異常激烈，隔牆也是清楚可辨的爭吵聲，當年楊思琦在訪問上，亦曾稱當時在家中，真的幾日一小鬧，幾日又一大鬧：「周圍鄰居都知佢哋成日鬧交，我試過去勸交，佢哥哥又話唔關我嘅事，但係咁樣打豪仔，可以搞出人命，呢件事之後，佢屋企人覺得我多管閒事，對我好有成見、好不滿。」但楊思琦與李泳豪分手後，李家統一口徑指楊思琦白食白住，一毫子都沒付出過，楊思琦亦有說過：「我根本冇話過要啲乜嘢，要住喺邊度，我只想同豪仔繼續生活落去，平時佢阿哥對細佬都唔瞅唔睬，我真係唔明白而家佢哋點解可以咁團結，但我會戥佢開心，希望可以維持到永遠。」

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事件再度惹來網民熱議

事件再度惹來網民熱討，有人說：「我到而家都覺得如果楊思琦係貪錢嘅話，係唔會同佢拍拖拍足九年。」、「楊思琦貪唔貪錢就唔敢講⋯⋯但蠢就肯定係」、「我好記得當年李泳漢成個8婆咁唱衰楊思琦」、「我係楊思琦阿媽嘅話，我嫌佢飛得佢遲添呀」、「網民應該還楊思琦清白，日久見人心，當年網暴死佢」、「根本唔應該拍咗九年拖，男方家庭咁有問題，貪錢應該一早要走」、「我一直都覺得楊思琦好慘！成家出嚟唱衰佢，今日終於真相大白！李家啲人全部都喪㗎」、「真係還返思琦妹一個公道」。

李泳漢曾斥楊思琦為「披著羊皮的狼」

李泳漢曾直斥楊思琦為「披著羊皮的狼」，以下三流揚家醜、扒糞的招式，抹黑李家，家中有這女人唯有慨嘆是家門不幸：「若果同我哋一齊生活9年都咁這樣痛苦，點解唔搬走？豪仔9年公嚟真心對佢，佢將我哋一家人出賣，佢要揚家醜，我手上都有好多可以講，而且有證有據。」李泳漢又直指楊思琦要求婚宴擺100圍酒席，甚至爆她當李泳豪猶如「阿四」，曾試過食安格斯牛扒時，衝入房大罵李泳豪：「連麵包同菜都冇，點養得起我？」翌日又跟家傭說未來奶奶施明，明知她生暗瘡，卻又安排她吃牛扒，擺明靠害。李泳漢更稱楊思琦在凌晨時分於廚房食火龍果時，見李母施明即發晦氣叫對方「食屎」外，又會把生果全收在衣櫃免被施明取來吃。

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