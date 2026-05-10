楊思琦10字形容與李泳漢關係 捲舊愛李泳豪家變風波得體回應：我係局外人 感嘆鼎爺消瘦

李家鼎前妻施明自從離世後，長子李泳漢與次子李泳豪的家事糾紛越鬧越大，有網民將多年前李泳豪與前港姐冠軍楊思琦的分手舊事重提，指當年誤會了楊思琦是「貪錢」和「拜金」，認為她現在終於「沉冤得雪」，更有網民在社交平台設「楊思琦（思琦姐）道歉區」為她平反。楊思琦今日（10日）出席一個母親節活動時，首度公開回應事件，表示沒留意「道歉區」一事，但感謝四方八面的網民支持，她不評論別人的家事，但知道施明離世消息後感不開心，只能講節哀順變，並祝福李家鼎身體健康，又說與李泳豪現在各有家庭，希望大家各自安好。

楊思琦回應舊情再成熱話

楊思琦與李泳豪分手15年，當年分手時楊思琦被指「貪錢」和「拜金」，近日卻因李泳豪與家人的糾紛，令這段舊情再被提及。楊思琦今日在活動上表示近日有不少人都問過她，做網上直播時也有網民問她有沒有事可分享或爆料，她對此表示沒有事要講：「一開始都唔知發生咩事，只是見到好多來不同地方的網民為我打氣，他們反應好大，我很感動，感謝來自四面八方的支持和善意。」對於因李家的家事令網民對她改觀，又有人為她平反，她表示沒刻意去想，表示：「時間都過咗去至少15年，要向前看，大家都正面去看，不要再想以前。」

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楊思琦望李家鼎身體健康

對於有網民在社交平台為她設「道歉區」，她可會接受網民道歉？楊思琦謂幾十年前的事不想再講，只能講多謝他們，亦沒想過網民會設道歉區。提到李家鼎近來身形暴瘦，楊思琦「唉」了一聲，稱見到鼎爺的照片瘦了很多，希望對方身體健康。問到是否與李泳漢相熟？楊思琦說：「都是停留在以前的關係。（當年李家的家人關係都很似現在？）知道大家都很關心事情發展，希望大家給他們空間，我不方便也不適合評論太多。」

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楊思琦對於獲網民支持感驚訝

楊思琦與李泳豪曾經拍拖九年，問她可相信李泳豪對於李泳漢苛索父母金錢的指控？楊思琦未有正面回應，只謂大家都要加油，不需要講太多，他們分手時惹來不少風波，李家今時今日的風波糾紛又是否在她意料之內？楊思琦稱沒想將來的事，過去的事情已經過去，順其自然，又說見到大量網民支持她也很驚訝。

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李家鼎家事令楊思琦言論再受關注？

楊思琦與李泳豪分手後已沒聯絡

楊思琦亦被問及有否聽過李家近日流出的對話錄音？她表示最近工作忙，沒有空，沒有聽過錄音。講到錄音中李泳漢和李泳豪對李家鼎說話時都粗聲粗氣，問到以前是否都是一樣？楊思琦避談往事，指自己是局外人，不方便去講，又說與李泳豪分手後已沒有聯絡，現在大家各有家庭，祝福對方各自安好。

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楊思琦得悉施明離世不開心

至於施明離世後，她可有想過出席喪禮？楊思琦表示聽到消息後感不開心，只能跟他們講節哀順變，談到可有方法化解他們的紛爭？楊思琦送上「加油」二字，相信他們會慢慢解決。

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楊思琦攜母帶子出席母親節活動

另外，楊思琦今日（10日）帶媽媽和兒子Kody出席母親節活動，三人一起上台，楊思琦向媽媽獻花，Kody則向思琦獻花又獻吻，場面溫馨。楊思琦受訪時表示女兒Krystal因有學校活動才由兒子做代表，笑指兒子送了幾份禮物給她，但女兒就只有送吻，覺得她晚上可能會彈結他，自彈自唱送首歌給她。楊思琦又爆兒子知道能出席活動很興奮，但來到現場見到人多有點怕羞，認為活動可以訓練他的膽量，雖然兒子表演慾不及女兒，但也是一個小甜心。