李家鼎父子廿年前溫馨片瘋傳 李泳漢獲父讚大力惹聯想 楊思琦曾爆李泳豪被打險斷手？

李家鼎（鼎爺）的前妻施明早前離世，本應是家人共渡難關之時，卻意外引爆長子李泳漢與次子李泳豪的兄弟恩怨。李泳漢公開指責弟弟向父親李家鼎索取百萬家產；李家鼎則挺身維護次子，反斥長子不事生產，一家五口需靠他每月花費最少5萬元供養。就在這家庭矛盾鬧得沸沸揚揚之際，一段攝於2003年的電視節目《智趣相投-我愛ICHI爸》舊片在網上瘋傳，片中父子三人其樂融融的畫面，與今日的決裂光景形成強烈對比，令外界不勝唏噓。

李家鼎昔日父慈子孝畫面不復再

在該段翻Hit的舊片中，當年僅二十出頭的李泳漢與李泳豪，在父親李家鼎面前盡顯孝順。一向以嚴肅形象示人的李家鼎，在兩名兒子面前瞬間化身慈父，親自下廚為他們烹調喜愛的菜餚，深知大孖愛吃蟹、細孖愛吃魚。面對兒子笑問能否「拋鑊」，李家鼎也一改威嚴，笑著回應。李泳漢更在訪問中力撐父親，認為李家鼎雖然說話大聲，但氣直理壯，「大家都知我Daddy講嘢幾大聲，啲人覺得佢惡，但相反我哋兩兄弟好欣賞佢呢樣嘢，因為我哋覺得佢份人好氣直理爽（壯），佢亦都唔係亂發脾氣嗰種，錯佢一定會好惡，不過一定有道理囉。」當時兩子還祝福父親「行桃花運」，而李家鼎亦語重心長地教導當年仍是娛圈新人的兩子要敬業樂業，切勿「交行貨」，表現得父子情深。

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網民嘆李家鼎三父子關係覆水難收

李家鼎三父子關係今昔對比，最讓網民感到諷刺的是，鼎爺李家鼎在片中曾為臨近的父親節，接受長子李泳漢的按摩，並笑著大讚他：「你睇個大仔好似斯斯文文……點知我同佢練功時候，佢個力比細佬大兩倍。」這番讚賞兒子力氣大的說話，如今卻讓網民聯想起多年前楊思琦曾爆料指李泳漢幾乎打斷弟弟手臂的傳聞。昔日一句無心的稱讚，竟成為近日熱話，讓不少網民都留言表示，原本一個美滿的家庭關係演變成如今互相指責的局面，實在令人慨嘆。

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