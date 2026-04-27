李泳豪深夜發文悼亡母：媽我好想你 曝光施明珍貴照片承諾照顧李家鼎 頹爆開工面色發黑

資深藝人施明於今年3月底病逝，其喪禮已在日前舉行。在喪禮前，雙胞胎大仔李泳漢與細仔李泳豪因母親的喪事爆發爭執，兄弟決裂風波鬧得滿城風雨，為喪禮蒙上一層陰影。在送別母親施明最後一程後，李泳豪今日（27日）凌晨終於打破沉默，在社交平台首度發文，深情悼念亡母，並承諾會照顧好父親李家鼎。

李泳豪9年前陪施明開工

李泳豪今日凌晨在其IG貼出一張於2017年為母親施明拍攝的照片，從相中所見，施明當時正為電影《極闘6：飄移都市》開工，畫面顯示在一部專業的攝影監視器上。李泳豪在帖文中憶述，母親施明在電影《極闘6：飄移都市》的最後一場戲，李泳豪寫道：「2017年晚上10:24分，我替你拍下這張照片，這是你在電影（極鬪）裏最後一場戲。當晚你跟我說：仔，收工啦，可以返屋企休息啦。」

李泳豪開工神情頹喪

李泳豪向天上的母親施明溫情喊話：「媽，你現在可以好好的休息，不會再有痛苦，你解脫了。」文中李泳豪再三感謝母親的付出，並承諾會將施明的教誨銘記於心，同時讓媽媽安心：「我會好好照顧爸，不用擔心。」李泳豪文末一句：「媽，我好想你！」道盡對母親施明的無限思念。李泳豪今日再更新IG限時動態，上載自己到TVB開工的照片，相中李泳豪神情頹喪，面色不佳。

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施明的喪禮之所以引起外界極大關注，源於在設靈前夕，長子李泳漢突然公開炮轟胞弟李泳豪。李泳漢指責李泳豪對病母不聞不問，不但甚少探望，更拒絕溝通，甚至在母親彌留之際仍未有陪伴在側，並涉及到金錢問題，令兄弟關係徹底破裂。

李泳豪兄弟決裂原因回顧

李泳漢與李泳豪兄弟決裂引發軒然大波，父親李家鼎得悉後勃然大怒，親自出面為細仔李泳豪澄清，反駁李泳漢的指控並非事實，令家庭糾紛浮上水面。而在施明的喪禮上，兄弟二人雖然同場，但近乎零交流，雙方以大局為重，讓喪禮得以平靜順利地完成，好好送別母親最後一程。

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