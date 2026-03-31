施明離世丨曾為李泳豪與楊思琦開火贈四字佛偈暗藏玄機 晚年卻因新抱與兒子產生嫌隙

李家鼎前妻施明在3月21日突然病情急轉直下，最終因肺炎離世，享年74歲。施明和「鼎爺」李家鼎在1977年結婚並育有一對孖仔李泳豪、李泳漢，到了1994年，施明以性格不合為由單方面申請離婚並與一對孖仔移民美國。李泳漢形容施明是一個偉大的母親，為了兒子未有再改嫁：「我仲想同佢走埋落去，唔係想送佢最後一程。佢從來冇放棄過仔女，任何委屈都自己吞晒落肚。」

施明曾視楊思琦如新抱看待

施明生前對一對孖仔李泳漢、李泳豪疼愛有加，李泳豪與前港姐冠軍楊思琦曾有一段長達9年的姊弟戀，本來二人已經同居更一度達到談婚論嫁的階段，不過到了2011年6月，楊思琦單方面宣佈分手，分手事件引起李家上下的不滿，李泳豪曾對外表示願意接受舊愛與他人所生的骨肉，但最終仍未能復合。施明曾視楊思琦如新抱看待直言：「我唔想知道佢任何嘢。我只係顧及豪仔情緒可以快啲平復。」

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李泳豪豪一家指責楊思琦「講大話」

李泳豪與楊思琦於2002年拍《血薦軒轅》撻著，二人一直表現恩愛，拍拖9年屢傳婚訊，到了2011年6月楊思琦出席活動時突然宣佈分手，指已和李泳豪達成共識，堅拒透露原因，之後即傳出她與新歡吳帥珠胎暗結，但李泳豪曾為此當眾落淚並稱兩人數日還一同吃飯，當時正值拍《拳王》時，楊思琦亦有擔心他不休息、不食飯，又會來探班：「分手一事我唔可以唔接受，我單方面想都無用。」其後楊思琦接受《東張西望》訪問，聲淚俱下指李泳豪一家早於兩、三個月前已得悉他們分手一事，李泳豪一家指責楊思琦「講大話」，李家鼎更怒火中燒，認為楊思琦一直覺得他們家窮。哥哥李泳漢大爆楊思琦曾要求婚宴擺100圍酒席，更指她當李泳豪猶如「阿四」。楊思琦則反擊指李泳豪一家不尊重她，因為李家大宅搬到九龍塘及泳池維修費等都由她負責，更直言被要求接濟施明一家。

施明親撰四字佛偈給楊思琦

施明亦表示對事件感到難以接受，一度血壓飆升，她曾稱示與楊思琦共處九年，一直視她如親生女看待，對得住天地良心，她更親撰四字佛偈的書信給楊思琦對她的最後勸告，在信中提及的「心惡心毒，好變不好。誰是誰非，天知就好。」似有所指，不過她亦勸楊思琦「堅持執着，放下最好。心好行好，命能改好。」單身多年的李泳豪在2022年與台灣女友Agnes結婚，不過媽媽施明和哥哥李泳漢未有出席，有傳施明Agnes頗有微言，有指家人當初知道李泳豪再次拍拖大為高興，但當施明得悉Agnes與李泳豪同齡便感到不滿，施明希望李泳豪可為李家開枝散葉，而Agnes已屬高齡產婦，故她建議泳豪再觀察一下。不過李泳豪懶理媽媽的建議，與Agnes打得火熱更一度同居，導致李泳豪與媽媽及哥哥的關係產生嫌隙，結果連婚姻大事亦未有知會媽媽，令施明傷心欲絕。對此，李泳漢曾避談事件，李家鼎就聲稱是別人亂說，並沒有這樣的事，但往後鮮有見到施明與李泳豪同框。

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