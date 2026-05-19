楊思琦後悔當年太蠢認愛李泳豪：冇人讚過我好 罕談與吳帥生女經過 堅拒曝光老公身份

李家鼎前妻施明自從在今年3月離世後，長子李泳漢與次子李泳豪的家事糾紛越鬧越大，忍無可忍的李家鼎自爆多年來淪落為大仔李泳漢的人肉提款機，後來再爆出李泳漢的瘋狂行徑，連帶李泳豪與前港姐冠軍楊思琦的分手舊事重提，有網民直指當年誤會了楊思琦是「貪錢」和「拜金」，認為她現在終於「沉冤得雪」，但楊思琦只說：「知道大家都好關心事情發展，希望大家畀佢哋空間，我唔方便亦都唔適合評論太多。」

楊思琦自嘲「冇人讚過我好」

近日楊思琦接受伍詠薇和Brian李凱賢主持的HOY TV節目《九運會客室》的訪問，對於與李泳豪的舊情被重提，楊思琦說：「嗰件事都而家都有15年，我真係冇諗過，譬如我直播啦，有啲網民走入嚟話：『我支持你啊，加油啊。』或者有我啲視頻，佢哋留言好正面咁鼓勵我。因為我不嬲都畀人鬧衰晒㗎啦，鬧到成尺厚，成日都話我衰㗎，我都冇人讚過我好，最近突然間好多noise走嚟支持我，所以好感動、好感恩，我問心無愧。」

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楊思琦與李永豪拍拖公司有壓力

楊思琦在2002年因拍攝劇集《血薦軒轅》邂逅李泳豪，當時因不幸墮馬楊思琦受傷，在李泳豪悉心照料下方撻着，兩人拍拖長達9年，曾到談婚論婚階段，但在201年楊思琦突然單方面向傳媒宣佈分手，事件引起李家上下的不滿，李泳漢代弟出頭狂數楊思琦，與李泳豪分手不久，楊思琦為人富二代男友吳帥誕下女兒，令她背負「拜金」、「無情」等罵名多年。今次在訪問上，楊思琦鮮有重提舊情：「我覺得過去就由佢過去，我會選擇向前行囉。不過我都有嘢想補充下。開頭freshmen啦、新人啦，真係拍緊拖喎，跟住啲記者問你：『楊思琦你係咪拍拖啊？』我咪話我有啊，我係拍緊拖呀，但實則可能我拍緊劇組，有一百對couple都喺度拍緊拖嘅，佢哋冇人走出嚟認咗，我嗰時就真係好蠢啊，應該唔好認啊！我而家大個咗囉，嗰時如果畀我揀，我唔鬼認，咪唔知我拍咗拖囉。」楊思琦坦言當時公司給予不少壓力：「如果佢畀機會我嘅時候，梗係有講嘢啦。你做咩要講，你收埋佢啦。但係我認咗喎，我點收埋啊？潑出去嘅水，我點樣收返轉頭？咁冇辦法，公司都好包容呢件事咁我都好努力去工作。」

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楊思琦形容為拜金百詞莫辯

楊思琦又稱當時以工作為先，但外間一直focus在感情方面，甚至被形容為拜金：「嗰陣真係百詞莫辯，點樣講啫？如果我真係要搵個有錢，我就出嚟搵人介紹，但係我又唔出街，人哋富有又關我乜事？」伍詠薇又問與李泳豪拍拖時，有否其他男藝人追求過？楊思琦說：「有呀，不過未係好獻殷勤，我亦冇心動過。」楊思琦又被問到與吳帥的一段情，她說：「我唔係衝動，呢一個人係我未同豪仔拍拖之前已經認識，而唔係話識咗10日就閃電結婚，但係冇諗過原來係唔可以喺埋一齊，即係你以前認識咗，你本應想係走到去結婚嘅階段，大家都有個共識，點知發現有啲嘢真係唔係好OK喎，未必承受得到喎，成世仲喎，咁冇意思喇，我真係唔可以一齊，我咪自己生咗個女，點知啲人仲講得多負面嘢。」楊思琦早年公開自己已婚，但一直沒有公布老公身份，她笑說：「我唔敢再講出嚟㗎喇，踩蕉皮踩得多，我先生好錫個女，視如己出。」

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李泳漢曾力數楊思琦抹黑李家

楊思琦曾聲淚俱下指李泳豪一家早於兩、三個月前已得悉他們分手一事，事件觸動了李氏父子的神經，鼎爺非常勞氣並表示如果自己一早知就「仆街死」，哥哥李泳漢爆SEED力數楊思琦以三流手法揚家醜、扒糞的招式，抹黑李家，家中有這女人唯有慨嘆是家門不幸，他曾大爆楊思琦當李泳豪猶如「阿四」，試過食安格斯牛扒時，衝入房大罵李泳豪：「連麵包同菜都冇，點養得起我？」翌日又跟家傭說未來奶奶施明擺明靠害，明知她生暗瘡安排她吃牛扒。李泳漢更稱楊思琦在凌晨時分於廚房食火龍果時，見施明即發晦氣叫對方「食屎」外，又會把生果全收在衣櫃免被施明取來吃，甚至要求婚宴擺100圍酒席，楊思琦曾指李泳豪跟施明、李泳漢關係惡劣：「平時佢阿哥對細佬都唔瞅唔睬，我真係唔明白而家佢哋點解可以咁團結，但我會戥佢開心，希望可以維持到永遠。」