楊思琦拍片反擊吳家樂鄧兆尊句句有骨 巧妙食字講欺凌 寸爆反諷人性醜惡：冇人係敵人

近日因「李家風暴」而成為全城焦點的楊思琦，過往在TVB劇組疑遭欺凌的往事再被翻出，引發網民熱議，不少人為她抱不平。然而，資深藝人吳家樂與鄧兆尊早前在網台節目中卻提出相反看法，暗示楊思琦應自我反省「點解咁多人都咁做」，矛頭直指她本人或許才是問題所在。對此，楊思琦繼早前借幕後人劉定堅的影片截圖作隔空回應後，今日（29日）再於社交平台發布一段影片，言詞間「句句有骨」，疑似對吳、鄧二人的言論作出強硬反擊。

吳家樂鄧兆尊質疑「賣慘」

事緣吳家樂與鄧兆尊在節目《娛樂好好玩》中，重提楊思琦被欺凌的舊聞。吳家樂認為應重看當年報道，並表示若楊思琦覺得被欺凌，他可以找涉事者當面對質。鄧兆尊則補充說：「有啲嘢自己做過，令到大圍人覺得你係過份咗，而依家又出嚟賣慘行為……會唔會係你自己做過某啲嘢令人一齊去蝦你？」吳家樂最後更總結：「咁多人都同你講，自己就要諗吓係咪自己有問題。」言論一出，立即引起外界關注。

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楊思琦發文發片諷刺回應

面對質疑，楊思琦先是分享影片截圖反擊，今日更親自上陣，發布一段充滿寓意的短片及帖文。她在帖文中巧妙地引用吳家樂的說話，寫道：「全城熱話：當全部人都70里，不是你自己有問題嗎？｜一路走來（就算有70公里）全部都是老師，沒一個敵人！你懂的。」文中的「70里」與「欺凌你」發音相似，充滿諷刺意味。她續寫道：「《人生課程》70公里誰沒有走過，一起走下去！感恩遇見，給我上了一節又一節課，讓我在經歷中成長！笑看風雲。」

楊思琦發片剖白心聲

在附上的影片中，楊思琦以溫柔而堅定的語氣，道出人生感悟，疑似回應被欺凌的經歷。她表示：「總有人教你長大，但是方式不值得感謝。」這句話被視為直接回應吳、鄧二人，承認在人生路上有人以不合適、甚至帶有欺凌成份的方式對待她，雖然從中學會成長，但絕不代表要感激對方。

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楊思琦指人生殘酷

她接著說，人生中的不同經歷教會她各種殘酷的現實：「你愛的人會教會你什麼叫絕情；你信的人會教會你，不要輕易相信任何人；而你用心對待的人，又會教會你，收起一文不值的真誠。」

楊思琦學會仁至義盡

最後，楊思琦總結道，經歷了種種人和事，她視之為學習過程：「一路走來，全部都是老師，沒有一個敵人。上的課多了，自然會學會什麼叫作仁至義盡，然後，得失隨意」。整段影片雖然沒有指名道姓，但每句都彷彿在回應外界的指控與批評，表明自己已從經歷中成長，並學會淡然面對人生的起跌得失，姿態強硬，贏得不少網民支持。