吳家樂回應楊思琦遭集體欺凌拒道歉：諗下點解咁多人咁做  幕後人大鬧賤種楊思琦點讚

楊思琦早前接受伍詠薇的節目訪問時，重提當年拍攝TVB劇集《翻叮一族》的往事，她表示遭「一圍人」欺凌痛罵，惹楊思琦崩潰大哭，當年同劇的演員商天娥、陳曼娜、夏雨、陳鍵鋒頓時成為「嫌疑人」。陳曼娜否認自己當年有份蝦楊思琦，但就大爆商天娥，以及一位已經退圈的男藝人有欺凌楊思琦。曾經於網台節目《娛樂好好玩》中，爆過楊思琦不時扮可憐、甚至指她是雙面人的吳家樂，於剛過去一集《娛樂好好玩》回應事件，指自己不會為楊思琦平反，並暗示楊思琦若覺得自己被欺凌，「就要想想為何有這麼多人同時欺你」，並挑機楊思琦，可以上他們的節目「講番件事」。

吳家樂向楊思琦挑機

新一集《娛樂好好玩》由吳家樂和鄧兆尊主持，近日《翻叮一族》欺凌風波成為全城熱話，楊思琦得伍詠薇平反，當時的確受到藝人欺凌，吳家樂和鄧兆尊就相關問題，被問到會否需要向楊思琦道歉，吳家樂就指沒有必要，於言談間更表示楊思琦上得伍詠薇的節目，就知會被問到相關問題，但她卻指「咁耐之前嘅嘢」已經不記得，吳家樂就指自己記得清清楚楚，並表示如果楊思琦「真係要講」，可以上《娛樂好好玩》：「我請番當年有關嘅人上嚟都仲得！」。

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吳家樂暗示楊思琦是有問題的一個

吳家樂表示，他都好開心楊思琦近日風評逆轉，可以繼續於香港娛樂圈發光發亮：「做得呢個圈，冇理由上邊個唔好嘅，所以我都戥佢開心，而伍詠薇亦都係我哋好朋友，所以太敏感嘅嘢就無謂講」。於言談間，吳家樂和鄧兆尊都表示：「如果當年一啲身邊同事，真係覺得你有問題而唔同你講，就即係放棄你。咁多人都同你講，自己就要諗吓係咪自己有問題」，似乎暗示是楊思琦自己有不足，而得到同事「欺凌」。

劉定堅大鬧吳家樂

節目出街後，由娛樂圈幕後人劉定堅主理的網台節目，就大鬧吳家樂是「一個仆X的誕生」、「一個賤種的誕生」，直接點名吳家樂就是欺凌的一份子，認為他由始至終，都不認為楊思琦受到欺凌，但伍詠薇和陳蔓娜已經說明了欺凌是存在的，並認為楊思琦一直息事寧人的性格，就正正讓有心人有機可乘，而成為被欺凌的對象。

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梁思浩大爆楊思琦扮可憐招數？

楊思琦大讚劉定堅

楊思琦之後於IG發帖，大讚劉定堅厲害，並貼出一張劉定堅節目的截圖，上面寫上「利用節目再欺凌楊思琦」、「偽人卑劣大暴露」、「吳家樂欺凌」等字句，楊思琦就寫上「堅定流厲害」，並貼上手指公Emoji，似乎十分認同劉定堅的言論。而袁偉豪亦有於相關帖子留言，表示「啲圈外人搞事」，並加上笑到喊的Emoji，楊思琦就立即以心心Emoji回應。

梁思浩吳家樂曾指楊思琦扮可憐

梁思浩和吳家樂於24年中的《娛樂好好玩》節目，曾提到楊思琦不時在人前扮可憐，並曾大爆「吳家樂嗰陣未結婚，唔知係咪睇中人」，當楊思琦向他倆表示「畀人蝦」時，二人就決定為她出頭。但梁思浩和吳家樂就表示，後來他們知道事情的真相是「掉番轉」，所以覺得自己「幫錯人」。梁思浩曾表示：「佢成日個樣楚楚可憐、含住泡眼淚，就成日話嗰兩個蝦佢，但後來我哋先發覺原來唔係。佢拍戲……你甩（對白）嘅，咁人哋都要……『你勤力啲讀吓劇本啦』，啱唔啱先？」。

