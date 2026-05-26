陳曼娜否認欺凌楊思琦：我冇蝦佢 爆料商天娥有份 事件涉另一男星卻並非夏雨

楊思琦日前接受伍詠薇的節目訪問時，重提當年拍攝TVB劇集《翻叮一族》的傷心往事，大爆當時遭「一圍人」欺凌痛罵，惹楊思琦崩潰大哭，更有前輩大派自製甜品時唯獨當楊思琦透明。事件曝光後引起網民熱議，當年同劇的演員商天娥、陳曼娜、夏雨、陳鍵鋒頓時成為「嫌疑人」。陳曼娜為事件接受傳媒訪問，除為自己澄清外，更還原當日的真實情況。

陳曼娜否認群起杯葛

被問到是否傳聞中的「霸凌帶頭人」時，陳曼娜斬釘截鐵地否認：「我冇蝦楊思琦。」陳曼娜憶述當晚拍攝臨近尾聲時，現場確實有一男一女演員大聲喝罵楊思琦，陳曼娜直指：「大家都知道女演員是商天娥，男演員絕對不是夏雨，是另一名年輕演員。」陳曼娜指男方已淡出娛樂圈多時，無謂再開名，並強調絕對沒有發生「一圍人」聯手欺負楊思琦的情況：「只是一男一女和她過不去。」

相關閱讀：楊思琦遭全劇欺凌？《翻叮一族》商天娥、陳鍵鋒等成嫌疑人 伍詠薇見證大叫大喊：一圍人蝦佢

陳曼娜聯絡監製平息事件

對於楊思琦慘遭冷待的「甜品事件」，陳曼娜表示自己當時不在場，因此不知情。陳曼娜透露當晚楊思琦被罵後，獨自躲在化妝間爆喊，陳曼娜曾作安慰，並詢問楊思琦要不要食零食平復心情。為妥善處理此事，陳曼娜曾致電劇集監製關永忠，監製獲悉後亦立刻跟進。陳曼娜更指劇集殺青後，請大家食自助餐時，亦有特意邀請思琦一同參與。

相關閱讀：楊思琦貪小便宜被針對？傳拒請客兼黐飲黐食 曾打包拜神豬及生果 揭當年「吼住豬肉」真相

陳曼娜行行企企心灰意冷

陳曼娜笑稱只有俾人蝦絕不會蝦人，並提到拍攝《翻叮一族》時的辛酸，她坦言該劇雖然集數長夠她「還騷債」，但全劇由頭到尾幾乎「一句對白都冇」，只能行行企企做佈景板：「我不介意做茄喱啡，就算只有一句對白，只要有戲做就冇問題。」令陳曼娜感到心灰意冷。

相關閱讀：楊思琦避談疑被商天娥欺凌 曾傳遭佘詩曼郭羨妮排擠：由得佢過去 拒認戲屎列舉獎項反擊