楊思琦貪小便宜被針對？傳拒請客兼黐飲黐食 曾打包拜神豬及生果 揭當年「吼住豬肉」真相

2001年港姐冠軍楊思琦自出道以來，憑藉甜美外貌迅速上位，成為多部TVB劇集的女主角，卻因與吳帥未婚生女、狠飛李泳豪等風波令星途受影響。近來她因前男友李泳豪的家庭糾紛，被指翻身成功，連無綫電視（TVB）也跟上熱話，於深夜重播經典劇集《無名天使3D》，因此讓楊思琦當年的演技成為網民熱議焦點。面對多年的「戲屎」批評，以及指她「貪小便宜」和靠關係上位的傳聞，楊思琦今日（24日）出席活動時霸氣反擊，為自己大平反！

楊思琦親解「慳家」傳聞

楊思琦於公屋成長，因參加港姐使她由基層升級成為小富婆，但多次被指難改「慳家」性格，甚至傳她因貪小便宜而被同事針對，有次更在記者探班時被劇組人員暗寸「今次唔畀錢唔好食」，暗示她是時候請客。亦有傳她只穿品牌贊助的衣物甚少花錢置裝；最經典的莫過於在劇集拜神儀式後，被拍到將燒豬腳打包，向記者表示拿回家煲粥及餵狗，亦曾帶走拜神用的生果。對於這些傳聞，楊思琦在活動上一次過說清。她澄清當年並沒有刻意取走拜神豬肉：「唔係我攞，係有人提議我攞返去，只係發生過一次，唔好講我成世攞人便宜。」她笑言自己當年是個「懵豬」，根本不懂得下廚，只是順著大家的提議才把豬肉帶走。

楊思琦澄清有「萬歲」請客

至於被指貪心享用鄰廠或劇組的「萬歲」（請客）飲食，因而受不少同事針對，楊思琦亦極力否認，並委屈表示自己平時也會主動「萬歲」請客，只是沒有人刻意提起，才令大家產生誤會。

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楊思琦演技被批霸氣反擊：當監製盲㗎？

近日《無名天使3D》重播，不少網民對楊思琦當年的青澀演技作出批評。對此，楊思琦表示一直有留意網民的評價，但她不甘示弱地反擊：「個個討論我演技，話我戲屎！但當年我攞到『飛躍進步女藝員』獎，你當監製盲嘅咩？」回顧楊思琦的演藝成績，她入行後機會不斷，曾於《萬千星輝頒獎典禮2004》奪得「我最喜愛的飛躍進步女藝員」，其後更在2006年拿下「最佳女配角」。她強調自己絕非只靠運氣，當年作為新人付出了100%的努力：「我做新人做到足，有讀熟劇本。」她更列舉自己多年來在香港及海外獲得的演技嘉許獎項，力證自己的演藝實力絕對經得起考驗。

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楊思琦強調靠實力、沒有後台

當年楊思琦出道即受力捧，加上屢獲獎項，曾引來外界不少揣測。當年有傳她是與TVB高層曾勵珍（珍姐）的姪女份屬好友，兩人同為香港教育學院（現香港教育大學）同屆畢業生，更曾在畢業典禮上同框合照，因此傳出她入行後獲珍姐特別關照。楊思琦出席活動時，嚴正澄清自己「沒有識人或靠山」，在娛樂圈的一切機會都是靠自己的表現和努力爭取回來，打破多年的「靠關係」傳聞。

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