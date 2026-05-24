楊思琦避談疑被商天娥欺凌 曾傳遭佘詩曼郭羨妮排擠：由得佢過去 拒認戲屎列舉獎項反擊

楊思琦早前因前男友李泳豪的家庭糾紛，獲網民為她平反，近來更頻頻出活動，於香港的工作量似乎回升。楊思琦今日與王祖藍一同出席汽車品牌活動，被問及日前在伍詠薇（伍姑娘）及李凱賢（Brian）主持的HOY節目《九運會客室》中大爆效力TVB時遭同劇演員欺凌一事。楊思琦拒絕透露帶頭欺凌者是不是外界推測、曾與她合作《翻叮一族》的商天娥及夏雨等人，她表示：「上到節目先知會問咩，本來想家常地傾偈。」笑言自己優點為沒記性，更曾經撞傷頭部令情況更嚴重：「我試過台慶跌傷個頭，再加本身記性唔好，最好唔記得、保持樂天心態。」

楊思琦拒回應曾被佘詩曼、郭羨妮欺負

對於近日TVB於深夜重播她與佘詩曼、郭羨妮主演的劇集《無名天使3D》，她笑言重見自己二十多年前的演出覺得非常年青「卜卜脆」，對於與佘詩曼、郭羨妮有傳不和及被欺負，楊思琦表示：「唔講喇，唔再回應。我冇問題，過去咗就由得佢過去。」

至於梁思浩曾批評她「扮可憐、博同情」，楊思琦表示早前已交代清楚，拒絕再作回應。對於近年轉型做YouTuber的幕後人劉定堅力撐她，代她反駁指扮可憐並無好處，楊思琦對他表示感謝，更解釋當年容易落淚純粹是因為經歷挫折及年輕不懂事，並非刻意造作。

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楊思琦拒認演技差

劇集《無名天使3D》重播亦引起網民批評她當時演技差，楊思琦表示有留意網民評價但反擊指：「個個討論我演技，話我戲屎！但當年我攞到飛躍進步女藝員獎，你當監製盲嘅咩？」澄清指自己沒有識人或靠山，一切靠自己表現，當年作為新人有勤力為演出準備：「我做新人做到足，有讀熟劇本。」更列舉自己在香港（《萬千星輝頒獎典禮2006》最佳女配角）及外地曾獲頒發嘉許演技的獎項（第42屆芝加哥國際電視節「演員優異獎」），力證自己有演技。

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楊思琦讚佘詩曼、郭羨妮保養得宜

對於回歸無綫電視的機會，楊思琦表示保持開放態度：「返娘家一定𦧲飯應！TVB我愛你！」就算再與佘詩曼、郭羨妮再次合作，亦直言不介意，大讚兩位保養得宜：「唔介意！大家都咁正，三條女都咁正！」連與前度李泳豪合作亦表示歡迎：「豪仔歡迎呀，都咁耐啦！」但若推薦女兒選港姐，楊思琦則表示女兒年僅14歲，一切交由她未來自己選擇決定。

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楊思琦回應被指貪小便宜

網上傳聞亦有指楊思琦時常貪小便宜，但她澄清自己沒有刻意取走拜神豬肉：「唔係我攞，係有人提議我攞返去，僅發生過一次，唔好講我成世攞人便宜。」直言自己當年「懵豬」，根本不懂得下廚，不知道為何會順大家意思取走豬肉。楊思琦亦指沒有貪心取自己或鄰廠「萬歲」飲食，自己亦會主動萬歲，只是沒有人提因此沒有人發現。

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