商天娥傳曾得罪半個電視圈 被封反面界KOL 恃老賣老亂改劇本 連好好先生都發火拒合作

伍詠薇近日在節目《九運會客室》爆料，指當年與楊思琦與拍時裝劇時遭某位「前輩大姐大」拉幫結派集體欺凌、孤立，伍詠薇更說：「開工冇耐楊思琦就發現有啲人對佢、即係對劇本都冇乜點理佢，之後都未拍到中段，已經前輩、同輩、後輩，就你一句、佢一句話佢。」有網民根據線索鎖定是《翻叮一族》的商天娥，事件在網上造成熱話。

商天娥縱橫影視圈數十年屢傳與人不和

商天娥曾經是80年代的當家花旦，縱橫影視圈數十年、以性格火爆著稱的商天娥在拍劇期間屢傳與同劇藝人傳出不和，商天娥曾表示從小到大都不擅辭令，甚少與人溝通，容易令人誤會：「嗰陣我以為做好本份就夠，點知有一次同公司傾續約，佢哋話『娥，我都唔明點解連幕後人都話你有問題！』呢句說話搞到我個心好難過，我決定唔再續約。」

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商天娥被稱為「反面界KOL」

伍詠薇的節目《九運會客室》播出後，關於嫌疑人物商天娥的「不和事件簿」成為網民熱話，有人稱商天娥為「反面界KOL」：「娥姐參演的《巾幗梟雄》大收下，娥姐卻缺席所有慶功宴，不和之說可見不是空穴來風； 在拍攝《掌上明珠》時，傳聞娥姐與宣萱不和，同劇的林保怡坦言兩人不可能一起同檯食飯； 拍攝《結·分@謊情式》時，又傳聞與眾演員不和，連好脾氣的張兆輝亦不能倖免。同劇的雪妮更要求編劇將她的角色『賜死』」，來避免繼續與娥姐合作。另外臨近結局時，滕麗名和沈卓盈更化身『插娥雙嬌』，三人勢成水火，在微博上不時出現單打的留言。」「我細細個已經好唔鍾意呢個演員，覺得唔合眼緣，好『銀』眼。」、「一直都好憎佢，原來相由心生。」、「佢出名聲大大又縮骨，鍾意R著數，成話以前自己有幾巴閉幾巴閉。」、「最記得《星星同學會》訪問巾幗cast嗰集，主持話傳聞佢』『教』冇來嘅岳華做戲，然後逐個問來咗現場嗰啲有冇俾佢『教』。」、「雪妮姐寧願「賜死」都唔想拍落去，影響力確實大到極點。」連喬寶寶都在HOY的官網留言：「我記得我有一次俾人鬧到，我返屋企我阿媽開門問我係邊個！」

商天娥在圈中素來以強悍潑辣見稱

商天娥在圈中素來以強悍潑辣見稱，從影多年屢傳與同劇演員鬧不和，在2009年《巾幗梟雄》拍攝期間，傳聞商天娥不滿飾演「四奶奶」的鄧萃雯戲份過重，在片場經常黑面及「搭嘴說是非」，兩人關係跌入冰點，更有傳鄧萃雯因此抗拒在續集與她合作，這段恩怨歷時10年，兩人在教會分享會重逢，商天娥坦承當年因父親病重身心俱疲才引致誤會，更在台上主動與鄧萃雯「一吻泯恩仇」。到了2010年，商天娥與宣萱拍《掌上明珠》期間，兩人在片場全程零交流兼互當對方透明，同劇林保怡更踢爆她們「從來沒有同桌吃過飯」。宣萱被問及時僅以「No Comment」回應，但隨後暗諷有人需要「練練EQ」。後來到拍攝《結·分@謊情式》，商天娥先後與張兆輝、滕麗名和雪妮關係破裂，張兆輝當時罕有對媒體直斥：「有邊個沒被她罵過？你隨便問誰都知。」他更直言若能選擇「不會再與其合作。」

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有傳商天娥仗著資歷深干預拍攝

有傳商天娥仗著資歷深，要求監製修改劇本以削減滕麗名戲份，兩人勢成水火，滕麗名更在社交平台發文暗諷商天娥，雪妮亦傳因難忍商天娥在片場天天遲到及態度惡劣，直接向監製要求「將自己的角色寫死」，希望提早離開劇組逃離是非地。亦因為遲到，搞到「修哥」胡楓要在片場呆等，激劇組極大不滿。另一方面，商天娥拍《古靈精探B》被指經常以長輩姿態干預拍攝，甚至強行修改對白與劇本，令身為男主角的晉安感到極度不被尊重。 同劇女主角郭羨妮私下向圈中友人抱怨，指商天娥在片場自視甚高，經常「指導」後輩演戲，直言和她對戲時壓力極大，整部劇拍得非常壓抑。同為TVB第12期藝員訓練班同學的吳君如，更曾稱畢業後幾十年幾乎「有你沒我」拒絕同台，直到多年後曾華倩在訪談節目中致電吳君如調停，這段塵封數十年的恩怨才正式曝光。