Jer柳應廷演唱會尾場感動落淚 邀Supper Moment驚喜合體 為Edan Haters論護航：講嘢快過個腦

MIRROR成員柳應廷（Jer）的個人演唱會《The Shade of Breathing Live 2026》昨晚（24日）於亞洲博覽館迎來尾場演出，現場星光熠熠。ERROR成員梁業（肥仔）、佘詩曼（阿佘）、許廷鏗、陳蕾和蔡潔均有到場力撐，全晚驚喜與感動位不斷。

佘詩曼露小蠻腰睇騷笑回麻雀局戰果

佘詩曼昨日（24日）在IG分享與吳君如、呂爵安（Edan）、肥仔及何啟華（阿Dee）等人的打牌聚會，更搞笑留言「輸到PK」。晚上她與肥仔齊齊欣賞 Jer 的演唱會時，被問及輸錢一事，阿佘笑言要退群組不再打牌。肥仔則爆料指阿佘曾提議轉場唱K，阿佘即反擊指肥仔贏很多，理應由他請客；在旁的許廷鏗聞言笑指他們的群組很不健康，肥仔則笑謂自己平時只會約許廷鏗打波。眾人睇騷時非常投入，阿佘更投入到展露小蠻腰，而許廷鏗則出動私伙相機為 Jer 捕捉台上靚相。

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Jer邀偶像Supper Moment合唱激動爆喊

演唱會尾場的最高潮，絕對是 Jer 請來偶像 Supper Moment 擔任嘉賓並合唱《幸福之歌》。Jer 直言期待這個畫面已久，合唱後隨即情緒激動到喊，Supper Moment 主音陳仕燊（Sunny）見狀即拍拍他膊頭安慰。Jer 邊喊邊剖白心聲：「我學結他和夾band都是因為他們，他們的歌陪了我很多成長片段，無他們不會有我，我之前經常翻唱他們的歌，記得我們曾經一齊做過一個騷，當時無同他們打招呼，我和朋友在他們之後演出，正正就是玩他們的歌，等了10幾年，終於有機會同你們合唱。」

Sunny感嘆一切皆是緣份，憶述10年前在會展做演唱會接受訪問，沒想到當年的那位記者（Jer）幾年後就出現在不同平台，如今再見面更已擁有個人演唱會，甚至受到他邀請寫歌。Sunny 亦提到與全晚擔任和音的吳林峰甚有緣份，因他曾是吳林峰的結他老師；加上現場有一人見證了這三個單位的成長，正正是演唱會音樂監製王雙駿，令他大呼感覺不可思議。

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Sunny自爆狀態欠佳

不過，Sunny 隨後自爆這晚狀態欠佳：「我好耐無因為舞台而緊張，但今日一起身失左聲，抱歉不能用最好的聲音陪他度過咁珍費的時候，今日綵排後去打左人生第一枝開聲針，打在屁股上，真的很痛！」

Jer驚喜推吳林峰上台自彈自唱

到了 Encore 環節，Jer 特別鳴謝吳林峰，笑指對方這兩日相當囂張，不時問他緊不緊張，又自恃站在後排不用化妝。Jer 隨即出招將他拉到台前，趁演唱會為對方宣傳新歌《愛情不是我強項》。Jer 要求他即場獻唱，笑言樂隊未有準備，要他自彈自唱。吳林峰愕然反問「認真咩」，但仍乖乖換上結他唱新歌，Jer 則在身後為他和音。吳林峰唱完後仍一臉茫然不斷問「認真咩」，強調事前全不知情。Jer 笑指這是大家為他準備的驚喜：「我們和Sunny 3人的關係好微妙，我們不是認識好耐，但識左後惺惺相昔，你要繼續寫多些好歌。」

經歷二度 encore，Jer 坦言希望很快能再開演唱會。雖然台下粉絲大叫「聽日」，但他笑指又未到聽日咁快。最後，他以陳奕迅的《沙龍》為演唱會作結，更吩咐攝影師多拍台下粉絲，感性表示現場每一位都是他的沙龍。

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Jer想辦海外巡迴演唱會

完騷後 Jer 接受訪問，提及在台上感觸落淚，他解釋全因喜歡 Supper Moment 多年，立志做歌手也是受他們啟發。他憶述 MIRROR 曾與 Supper Moment 同台演出，當時自己見到偶像已雙眼發光；其實之前兩次開騷都曾邀請對方，可惜因撞期未成事，今次終於能一起合唱。問到有否想過會在台上落淚？他笑言：「無想過，因為喊會影響唱歌，除左第一次開騷有喊，之後都頂到，但剛才真的很感動。知道Sunny打了開聲針，希望他多休息，早日康復，繼續寫好歌。」

對於今次演唱會只開兩場，Jer 直認「不夠喉」，對同一主題下次不能再用感到可惜。他透露正與公司研究舉辦巡迴個唱：「我好想做海外巡唱，好多粉絲都想我去海外開騷。」

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Jer笑Edan「講嘢快過個腦」

提到頭場嘉賓呂爵安（Edan）笑他搞爛gag，Jer 笑言是為了配合對方的搞笑才特意搞gag。就Edan近期的Haters論惹 MIRROR其他成員粉絲不滿，Jer 為好友護航，指Edan 一向口硬心軟，笑他講嘢快過個腦。Jer表示在Edan身邊多年已培養出極強的EQ，對方講甚麼都不會嬲，更呼籲粉絲們都不要嬲他。

Jer親解近年曲風轉變

對於在台上慨嘆大眾多只記得《狂人日記》時期的歌，而不太留意近年的作品，Jer 吐露心聲：「其實我呢幾年的歌都好聽，但不知點解都不太順利，我都很勤力去宣傳，有些人覺得我5、6年前的歌都比較獨特，想我出些抒情歌，咁我呢幾年的歌都比較抒情，貼近大家的要求。」至於會否再做《狂人日記》一類的歌？他回應：「我覺得無得比較，近年都做了很多不同類型的歌，繼續做自己喜歡的歌，Edan都說我的歌未必是最商業化，但在台下看的時候，會感受到點解我會做呢啲歌。」

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Jer獲佘詩曼、吳君如、林熙蕾捧場

講到兩晚演唱會均有不同女神捧場，除了尾場的佘詩曼，頭場更有吳君如和專程由台灣來港支持的林熙蕾。Jer表示非常開心，感謝她們雖聽過他的歌，但首次抽空來看演唱會。重提阿佘在雀局「輸到PK」，Jer表示已很久沒與阿佘等人打牌，笑指自己把位置讓給了肥仔，得悉阿佘輸錢後更笑說：「係咩？我頭先仲話要贏佢，咁下次輸比佢。」

另外，神舟二十三號順利升空，其中一位太空人更是來自香港的黎家盈。曾多次在歌曲探討太空與月球題材的Jer大表恭喜，認為能到太空探測未知是很開心的事。被問到會否也想上太空？他笑言自己在MV中已經常上太空很勁，談及現實中的太空旅遊，他即秒回：「我邊有咁多錢，好貴，等我賺多啲錢先。」

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