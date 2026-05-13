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柳應廷開騷倒數10天積極綵排備戰 邀觀眾準備「開盲盒」心情：未知嘅事情會發生喺個舞台

影視圈
更新時間：22:45 2026-05-13 HKT
發佈時間：22:45 2026-05-13 HKT

距離《Jer Lau “The Shade of Breathing” Live 2026》正式開演僅剩10天，柳應廷（Jer）昨日剛完成了第一次樂隊綵排，現正全力練習舞蹈及樂器，開騷前會正式閉關，務求以最佳狀態登上舞台。

體驗「似曾相識但又全新」感官旅程

去年以《The Shape of Breathing》為主題，將無形「呼吸」化為可見舞台，今年2.0則從「形狀」衍生出「影子」，Jer形容觀眾入場後會感覺有些佈置似曾相識，但整個呈現方法同上次又不同。這個變化是想呈現出一個平行時空，同一件事但有不同的感受、每一次用唔同方法應對，Jer說：「1.0同2.0某程度上都係我自己想present嘅劇本，觀眾入場會用舞台劇形式去體驗成件事。」1.0時舞台中央懸掛的心臟裝置將強勢回歸，但影像、燈光顏色與敍事角度將與1.0形成鏡像對照有顏色也會倒轉，是細節也是延續和昇華。入場樂迷將體驗到「似曾相識但又全新」的感官旅程。

柳應廷全新Cover歌單加入新曲

作為1.0的昇華版，今次Jer切合主題揀選的Cover歌單不少為全新選曲，並加入了《跌在地上的怪獸》及5月19日推出的最新單曲。整體編排延續舞台劇形式，直到劇本部分完結才與樂迷互動，確保故事的完整性，延續1.0的敍事風格並加以昇華。至於與音樂上形影不離的吳林峰，Jer形容：「有好多未知嘅事情會發生喺個舞台度，入場觀眾可以準備定一個『開盲盒』嘅心情，好好享受呢兩晚表演。」

柳應廷閉關養精蓄銳力求完美

目前進度方面，Jer透露昨日剛完成了第一次樂隊綵排，接下來將陸續排練舞蹈及樂器環節。演唱會前會完全閉關，Jer表示：「今次希望我身體休息後，就畀一個好好嘅演出大家。」作為1.0的延續與昇華，他期望以最佳狀態為樂迷帶來兩場完整的舞台劇式體驗。

《Jer Lau “The Shade of Breathing” Live 2026》
日期：2026年5月23-24日（星期六、日）
時間：8:15pm
場地：亞洲國際博覽館 Arena
票價：$1,180 / $980 / $680
網上購票：https://s.klook.com/jerlau2026
不設售票處售票
 

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