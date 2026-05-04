MIRROR宣布12月亞博開騷 姜濤擬IG交予公司管理 AL諗過玩兩三個月就完︰冇諗過行到2026

MIRROR今年1月同商台正式破冰，繼早前成員Ian及AK到商台宣傳新歌，隨着MIRROR新團歌《ATTENTION》日前面世，今日（4日）其中8子包括Anson Lo （AL）、Alton、Frankie、Ian、Jer、姜濤、Stanley、Tiger現身商台，雖然未齊人，但這是雙方破冰後首次以團體姿態再上商台受訪。

MIRROR感時光飛逝

節目甫開始，便播放了8分鐘的節錄錄音，回顧MIRROR由2018年成軍至今近8年的受訪片段。聽到自己昔日的聲線，AL笑言幾乎認不出自己：「我出道時把聲好乖咁，而家就唔知係咪大個咗。」他感觸說從未想過能走到2026：「出道時，自己諗應該玩到兩、三個月就偷笑啦！」他透露經理人花姐常用激將法鞭策他們，家人亦曾勸他為出路打算，例如重返跳舞教學，沒料到能走到近十年這里程碑。

Frankie見證隊友改變

Jer坦言時間過得快，不覺經已8年，Tiger亦覺得一切像昨天的事；Ian則指像過了三四年；Frankie認為大家狀態上有轉變：「以前講嘢都有啲謹慎，而家狀態好鬆。」Stanley笑指對比以前，現時的Edan說話字正腔圓了不少。姜濤透露間中會翻看粉絲剪輯的《全民造星》片段，他感慨：「我好記得嗰個畫面，覺得係眼神嘅分別，嗰陣隻眼係有光！出道耐咗，有時就會覺得自己點解冇咗嗰種光。」身旁隊友聞言即打趣笑說是「燈光問題」。

MIRROR年尾開騷

在訪問中，MIRROR同時宣布於今年12月初，在亞洲博覽館舉行團體演唱會，並透露除了剛推出的《ATTENTION》外，另一首節奏較慢的團歌已拍好MV，惟確實推出日期未定，要視乎期間會否再錄製一首舞曲。

《ATTENTION》MV大量AI

談到新歌《ATTENTION》，Alton指MV運用了大量AI效果，雖拍攝時未有節省太多時間，也呈現更豐富的畫面，他們有計劃拍攝dance version，要等各成員準備就緒才知是否成事。而新歌主題圍繞網絡資訊發達世代，如何專注自身及所喜愛的事物，避開過度干擾。Ian表示：「其實藝人、歌手嘅作品都會有訊息喺裏面，往往大家都唔太理會，會睇娛樂新聞有咩Juicy啲嘢。」Tiger自爆心態與歌曲相近，專心做自己喜歡、開心的事，透露沒有看Threads；Frankie亦指自己減少看新聞，「少咗牽掛，多番啲時間專注工作」。

AL心態有變

AL表示會觀看網絡留言與世界接軌，坦言見到惡意評論會不開心，選擇擁抱它們。他指新歌正正表達，即使面對攻擊有hard feeling，還是要把專注力放回自己身上，繼續努力。問到面對負面批論的功力有無進步？他坦言進步很多：「對於同實力無關嘅comment就唔理。以前會好顧慮，而家睇多咗都慣，知道同我做緊嘅嘢冇關係。」

Stanley設下時間限制

Stanley直言手提電話分散注意力，因此設下時間及距離限制，每日只讓自己玩一小時。Jer表示只會在清晨起床，及睡前回覆訊息：「我唔鍾意玩電話，鍾意睇戲多啲。」他提醒大眾，網上資訊發達，要避免受潮流影響，盲目跟風；Alton則抱持開放態度，「要擺正心態睇。」切忌照單全收，「最後燃燒咗自己。」

姜濤擬將社交帳號交予公司

姜濤自爆正考慮將IG、Facebook帳戶交給公司管理，計劃暫停使用一排，他解釋：「今年都話過唔出歌，主要想擺多啲attention喺自己身上。可能我係比較易受影響嘅人，想畀自己一段時間清理。以前停過三個月，係幾舒服，雖然會唔知道世界發生緊咩乜嘢事，同時人與人之間嘅溝通多咗。」身邊隊友聞言，即笑問原來公司有管理帳號此項服務。

Ian窩心問候

約下午2時45分完成訪問後，Stanley、Tiger有工作在身，率先離隊。剩下6子分為兩組離開。Alton、AL及Jer步出，企定定讓記者拍照，惟未有如以往般走向欄杆幫粉絲簽名或收禮物，沿途只向粉絲揮手，AL不停派心，相當親民。姜濤、Ian及Frankie則隨後離開，三人同樣企定讓記者拍照。問到昨晚出席《CHILL CLUB頒獎禮》後搞到好夜，是否睡夠？ Ian笑笑口反問：「你話呢？」離開時，下起毛毛細雨，粉絲冒雨守候，Ian做手勢問粉絲有無吃飯，粉絲答「有」，他便豎起手指公讚好，三人一路揮手並步上車離開。