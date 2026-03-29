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Jer晒麒麟臂兼摺紙飛機許願 走出「城堡陣」向粉絲送花

影視圈
更新時間：17:45 2026-03-29 HKT
發佈時間：17:45 2026-03-29 HKT

昨日MIRROR歌迷聚會《Hi MIRO！Garden Party 2026》的晚場就由Jer（柳應廷）接力登場，當Jer演繹完《不要活成自己討厭的模樣》後便向觀眾席拋出花朵，又準備一系列福利，包括同粉絲勾手指尾、對望10秒，並應要求露出手臂，讓粉絲見證他的健身成果。

粉絲許願柳應廷歐美開騷

這晚有瑞士的粉絲飛足36小時來港力撐Jer，並許願Jer能在歐美開巡演。Jer非常享受同粉絲大合唱，隨即一同演唱《人類群星閃耀時》，之後又獻唱《鹹魚遊戲》，並邀請4位粉絲上台畫畫，更送出冰島岩鹽、金嗓子、薑湯及薯片等精心準備的禮物。最後Jer帶領全場MIRO摺紙飛機及齊齊許願，期望他的音樂飛得更遠。最令粉絲驚喜的莫過於，Jer走出大會設置的紙板「城堡陣」，向粉絲近距離送花！

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