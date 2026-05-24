柳應廷亞博開騷回顧 7 年音樂路 Edan壓軸出場直認地位高過花姐 拉Jer入MIRROR：跳舞外貌都有人墊我底

一連兩場的柳應廷 (Jer) 「The Shade of Breathing Live 2026」昨晚（23日）在亞博舉行，呂爵安、吳君如、林熙蕾、陳柏宇及黃妍等也前來捧場，而楊千嬅與丁子高、謝安琪與張繼聰等也送上花籃祝賀。

Jer3米高台空降

Jer以《跌在地上的怪獸》為演唱會揭開序幕，唱到中段，舞台上的布扯開，身穿黑色羽毛褸Jer在3米高台上現身，全場尖叫，之後Jer唱出《約齊靈魂在墳墓開生日派對》、《月居人》及《砂之器》等歌曲。上次Jer開騷時因大埔宏福苑火災作出改動，事隔半年後，他在唱出《約》時，螢幕上就不時有火焰圖案，現埸亦灑下「柳柳」符咒的紙碎。換上紅白長衫的Jer唱出《大鬧說謊城》及《金剛不壞》時，舞台上亦不停噴出火焰。唱到《吃腐肉的鷹》時，Jer就high爆，跳落台與觀眾作近距離接觸，之後他又噴水兼掉水樽。

柳應廷搞爛gag冇人get到

Jer唱出《沒終點的青春》時，螢幕播出他不同時期的照片，亦有由AI製成的「老版」Jer，唱完後Jer終開口向歌迷打招呼，他指剛才播出的照片是自己精心挑選的，從BB開始到讀中學到大學夾band時及出道至現在：「話咁快7年幾8年，時間真係過得好快。」Jer表示媽媽今日也有到場，又指自己因私心所以製作了老年版給家人睇，不過媽媽就反問他點解要變老。唱完《記憶倒行》，Jer指人生在愛情、朋友或家人中都會遇到很多遺憾，但每個片段和經歷也能讓自己成長的鍛鍊，希望大家會加油，又謂換了白色衫是希望將黑色荊棘掉走。與一班小朋友合唱完《Dear Children 》後，Jer搞爛gag表示「飲啖水先！茶嗰啲水仙！」不過發現全場沒有人有反應，他尷尬表示「冇人get到！」然後自己在笑，而之後他與全場一起清唱《Dear Children 》，再全場大合唱《人類群星閃耀時》。

Moon Tang興奮首次做大場嘉賓

Encore時，Moon Tang穿上低胸裙與Jer合唱《外星人接我回去》，唱完後Jer表示很喜歡Moon的聲音，之後表示本來想唱《夜闌人靜》，不過最後沒揀，而兩人之後再合唱《二十五圓舞曲》，Moon落前忍不住興奮說：「第一次喺咁大個場做嘉賓。」

Jer感激Edan陪過高低潮

演唱會尾聲，Edan登場與Jer合唱《大海少年》，唱完後Edan笑問Jer是否請不到嘉賓才請他，Jer表示是因對方第一次solo時有請自己，再加上覺得已很久沒有跟他玩，所以就請來Edan來。Edan以「傻闌」形容Jer，指剛才在台下有很深感受，認為Jer以後唱歌就好，笑他剛才叫人起身跳舞時台下沒反應，又以為他剛才跳舞時是在練氣，指當刻的尷尬程度是真的不簡單。Edan謂今次來做嘉賓是零壓力：「有時我會驚，有啲觀眾會唔會唔想見到我，你知我哋啲最大haters就係啲隊友嘅…」全場爆笑，不過他坦言有信心站在這𥚃，是因為當初是自己找Jer加入MIRROR：「冇Edan就冇阿Jer！即係如果你哋通咗呢個邏輯，你哋全部人要多謝我，即係除咗佢阿爸阿媽，下一個就係我，花姐都未到！冇我你哋就冇星追！」Edan又笑指當初叫Jer入MIRROR，最重要的是因他加入後無論跳舞及外貌，都會有人墊自己底，Jer聽到後即起飛腳踢Edan，更說：「係咪想打交？呢度我主場呀大佬！」Edan即指是「講笑」，又表示這些年見證Jer在音樂路上的努力，但也有不少低落時，也見過他發脾氣和喊，又表示Jer性格像藝術家，自己和花姐也曾勸他唱多些商業化點的歌，他希望Jer以後可以繼續專心唱歌和做喜歡做的事，也希望大家以後可以繼續支持Jer，又讃識欣賞和聽Jer唱歌的人good taste，兩人之後再合唱《Again!》。Edan落台後，Jer表示加入MIRROR後，Edan陪着他走過開心和不開心的日子，所以很感激對方，又坦言間中也被訓練到高EQ：「但佢係一個口硬心軟嘅人，都係好支持我嘅人！」而最後Jer唱出《今繼》，為演唱會劃上句號。