佘詩曼疑再墮「天仙局」 與Edan肥仔打牌又輸錢 變MIRROR ERROR「主要收入來源」？

視后佘詩曼（阿佘）月底將迎來51歲生日，連日來與好友相聚慶祝。繼3月與吳君如、MIRROR成員Edan（呂爵安）、ERROR成員肥仔（梁業）、打牌不幸輸錢後，佘詩曼今日（24日）在IG分享，為了一雪前恥，再度與原班人馬開枱，同場加入視帝張振朗的女友楊偲泳（Renci）與阿Dee（何啟華）。但佘詩曼自爆起行前卻被媽媽嘲笑：「嘩，又去進貢俾肥仔呀？」

佘詩曼與後輩打牌再次輸錢

雖然佘詩曼賽前信心滿滿，更與媽媽FaceTime時笑言：「放心，我feel到今日會贏！」但母親卻一盆冷水潑下：「有信心都係好嘅，但係你邊夠人打吖。」結果一語成讖，佘詩曼再次輸錢，金額高達四位數，更笑言自己「輸到PK」，唯有當作「交學費」。

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Edan肥仔阿Dee驚喜送生日蛋糕賀佘詩曼

雖然在麻雀枱上失意，但佘詩曼卻贏得友誼。原來牌局結束後，眾人為她送上兩個生日蛋糕，令壽星女非常驚喜。從佘詩曼分享的合照可見，眾人笑容燦爛，氣氛溫馨。佘詩曼在帖文中表示：「雖然我輸咗金錢，但係贏咗友誼，好多謝大家！」Edan其後亦搞笑留言：「進貢肥仔團」，肥仔亦非常招積表示：「no mercy（毫不留情）」，似乎暗示佘詩曼已成為他們的「主要收入來源」，互動十分有趣。

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佘詩曼曾被「夾計」清袋疑墮「天仙局」

其實這已不是佘詩曼第一次在牌局中敗給這班後輩。今年3月，她就曾分享過相約吳君如、Jer（柳應廷）、Edan及肥仔打牌，當時她因工作需提早離場，並請肥仔代打，豈料肥仔一鋪輸了二百幾番給Jer，令佘詩曼「一鋪清袋」。事後佘詩曼笑稱：「絕對有理由相信，佢哋係夾埋㗎！」Edan更直認不諱：「唔使懷疑，係夾埋，下次再打！」一眾網民都笑指佘詩曼誤入了「天仙局」，沒想到事隔兩個月，她依然勇氣可嘉，再次應戰，娛樂性十足。

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