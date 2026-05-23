佘詩曼51歲生日飯局洩蜜？JW與富貴緋聞新歡王至尊「拍拖照」流出 唐鶴德現身為阿佘慶生

視后佘詩曼（阿佘）將於本月28日迎來51歲生日，人緣甚廣的她近日已獲一眾好友輪流為她慶祝。繼早前有周嘉洛、謝天華、陳山聰等好友為她安排的生日飯局，佘詩曼今日（23日）再於IG分享最新生日飯局照片，這次的陣容同樣引起網民討論，除了張國榮摯愛唐鶴德（唐唐）外，更驚見傳緋聞多時的JW王灝兒與其「新歡」王至尊罕有同框，令這段傳了近一年的戀情再次成為焦點。

佘詩曼洩露JW與王至尊「拍拖照」

在佘詩曼分享的合照中，她穩坐C位，手捧精緻的生日蛋糕，幸福滿溢。身旁除了經理人陳欣健大女陳易遙及唐鶴德外，最矚目的莫過於站在後方的JW王灝兒與王至尊。雖然JW與王至尊的戀情自去年6月起已傳出，但兩人一直保持低調，從未公開認愛，亦極少在公開場合一同露面。這次透過壽星女佘詩曼的照片「洩蜜」，讓兩人關係增添了「被認證」的意味，引發網民熱議。

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JW王灝兒「男友」王至尊背景猛料

JW王灝兒的「男友」王至尊，背景絕不簡單。他不僅是本地足球隊「公民」的班主兼球員，同時擔任「至尊足球隊」主席，在足球界極具影響力。除了體育界的成就，他的學術及事業背景同樣亮眼，中三後赴英國留學，大學主修金融，其後更在美國頂尖學府紐約大學（NYU）取得音樂商業碩士學位，是名副其實的學霸。

學成歸來後，王至尊投身音樂產業，現於大型娛樂機構Live Nation Electronic Asia任職，專責統籌大型西洋演唱會與國際音樂節，事業有成。這次他與JW一同現身佘詩曼的私人生日派對，可見他已成功融入女友的社交圈。隨著這張合照的曝光，外界都在期待JW王灝兒會否順勢公開認愛，為這段備受關注的戀情揭開新一頁。

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JW王灝兒「新歡」王至尊超富貴？