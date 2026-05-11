JW王灝兒做「跟得女友」 球場摸背黐實富貴「新歡」王至尊賀贏波 曾傳狠飛破產舊愛

35歲的歌手王灝兒（JW），自從與拍拖6年的前卓悅太子爺葉韋彤宣布分手後，一度被批未能共患難，她的感情去向亦一直備受外界關注。去年6月，JW王灝兒被傳媒爆出已經暗中搭上本地足球界新貴兼演唱會界猛人王至尊（Jim Wong），兩人愛得雖然低調但非常甜蜜。近日，這對熱戀中的情侶再次成為眾人焦點，JW王灝兒被目擊高調現身「男友」的足球比賽現場，化身「跟得女友」為「男友」打氣，兩人更不避嫌地在眾人面前展現恩愛一面，感情發展一日千里，穩定得令人羨慕。

JW王灝兒穿情侶裝宣示主權

日前有球迷爆料，指在「2025-2026香港足總甲組聯賽」的賽場上野生捕獲JW王灝兒的身影。當日正值王至尊所屬球隊的關鍵賽事，身為女友的JW王灝兒親身到場做啦啦隊助陣。JW王灝兒當日的打扮充滿了心思，她特意穿上一件印有男友公司「Live Nation」字樣的T恤，配戴上一頂休閒的Cap帽，以行動全力支持男友。在王至尊手捧冠軍獎盃合照時，JW王灝兒小鳥依人地站在他身旁，左手更自然地輕輕撫摸著男友的背脊，臉上掛著無比燦爛的笑容，可見二人越愛越高調。

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JW王灝兒「新歡」任娛樂機構高層

王至尊被傳成功俘虜JW王灝兒，背景當然相當猛料。據悉，王至尊在本地足球界相當活躍且具影響力，他不僅是本地足球隊公民的班主兼球員，同時亦擔任至尊足球隊的主席，對足球的熱愛可見一斑。除了在體育界長袖善舞，他在商界及學術界同樣表現出色。王至尊在中三畢業後便遠赴英國留學，大學時期主修金融；其後為了追求更高的學術成就，再前赴美國頂尖學府紐約大學深造，並成功考獲音樂商業碩士學位。學成歸港後，他將所學應用於音樂產業，目前效力於大型娛樂機構Live Nation Electronic Asia，主要從事統籌大型西洋演唱會與國際音樂節。

JW王灝兒曾豪擲千萬買渣甸山豪宅

事實上，JW王灝兒回復單身後依然財力雄厚，生活質素絲毫未受影響；失戀後的她更豪擲近千萬港元，購入渣甸山豪宅自住，盡顯吸金實力。現時她與「男友」同樣在音樂產業中發展，JW王灝兒作為歌手，而王至尊則是幕後推手及演唱會策劃人，雙方在工作上自然有著許多共同話題與默契。JW王灝兒亦非常懂得愛屋及烏，不僅在音樂事業上與「男友」步伐一致，更全力支持對方的足球興趣，頻繁現身球場打氣，成功融入「男友」的生活圈子。

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