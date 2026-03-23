TVB離巢花旦傳戀富貴猛人生活奢華 半山豪宅擁無敵景觀巨廳深不見底 舊愛破產疑致豪門夢碎

現年35歲的JW王灝兒，近年歌唱事業稍稍沉寂，離開TVB後曝光率大減，但她的感情方面卻漸見曙光。她2年前與拍拖6年的富家子男友葉韋彤分手，由於分手前男方捲入破產風波，JW王灝兒一度被批未能共患難。JW王灝兒回復單身後依然財力雄厚，失戀後的她豪擲近千萬港元，購入渣甸山豪宅，去年更盛傳她與富貴足球界兼音樂界猛人王至尊（Jim Wong）撻着，感情生活受關注。近日，JW王灝兒在IG上載一段在家中窗邊唱歌的影片，意外讓其豪宅的奢華內籠和開揚景觀曝光，引起網民熱議。

JW王灝兒豪宅擁無敵景觀

從JW王灝兒最新的影片可見，其豪宅位處半山地段，坐擁極為開揚的景觀，窗外城市與山景盡收眼底，遠眺景色令人心曠神怡。她隨意地坐在窗邊的軟墊上，戴著耳機投入唱歌，畫面可見其豪宅樓底極高，空間感十足，即使在旁邊擺放了一盆超巨型的綠色植物盆栽，也絲毫沒有壓迫感，反而更顯氣派。

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JW王灝兒豪宅客廳深不見底

JW王灝兒在去年已曾在家中拍攝開箱影片，當時已讓豪宅的內部裝潢曝光。從當時的圖片可見，其豪宅擁有一個巨型客廳，感覺深不見底，極盡寬敞。牆上掛有多幅巨型現代藝術畫作，為偌大的空間增添了濃厚的藝術氣息，足見其豪宅不僅活動空間充裕，更充滿格調與品味。

JW王灝兒爆有追求者

事業與生活重新出發，JW的感情世界同樣備受關注。她於2024年1月，與拍拖6年的富二代破產男友葉韋彤（Tarzan）宣布分手，一直就被「只能共富貴、不能共患難」。分手後，一度有傳她與足球界兼演唱會界猛人王至尊（Jim Wong）撻著。對此，JW王灝兒最近接受商業電台訪問時坦言，目前確實有追求者，但因為過去的經歷讓她面對太多「黑粉」的攻擊，她已決定未來不再公開分享感情事，希望保留更多私人空間。

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JW王灝兒：我唔係唔使撈

此外，外界一直有聲音批評JW王灝兒「一有拖拍就唔做嘢」。她對此大感無奈，並在訪問中強調自己「唔係唔使撈」，反而是無時無刻都在工作，更大嘆「娛樂圈嘅女仔真係好慘」。JW重申，自己從入行以來一直經濟獨立，買樓買車、甚至現在自資做音樂，都是靠自己努力賺錢，並非依賴他人。如今她只想專注事業，以努力證明自己。