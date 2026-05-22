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佘詩曼迎51歲生日獲群星拱照 周嘉洛陳山聰謝天華為視后慶生 上位小生有份去飯局惹揣測

影視圈
更新時間：20:30 2026-05-22 HKT
發佈時間：20:30 2026-05-22 HKT

視后佘詩曼（阿佘）將於5月28日迎來她的51歲生日，向來人緣甚佳的她，近日已經開始了連串的生日慶祝活動，頻頻出席好友們為她精心準備的生日飯局。今日（22日），佘詩曼於IG上分享了一組慶生照片，並寫道：「又係另一個開心嘅夜晚」，心情大好。

佘詩曼獲多位圈中好友提早慶生

從照片中可見，這次的生日派對星光熠熠，出席的圈中好友陣容鼎盛，包括近期曾合作《正義女神》的周嘉洛、蔣祖曼和馬貫東，同場還有朱敏瀚，以及佘詩曼的好友陳山聰、謝天華、郭政鴻等，場面非常熱鬧。其中似乎只得朱敏瀚不曾跟佘詩曼合作拍劇，不少網民討論二人是否將有合作機會。

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佘詩曼收「言官」生日蛋糕

身為主角的佘詩曼滿臉幸福笑容，更開心到捧著鮮花陶醉地閉上眼睛。而飯局的焦點之一，無疑是桌上極具心思的生日蛋糕。其中一個蛋糕以法律為主題，飾有法官人偶、法槌及厚重的法律書籍，設計相當精緻，可見是與佘詩曼近期在《正義女神》中「言官」一角有關，充滿驚喜。佘詩曼也童心未泯地拿起寫有「佘詩曼 生日快樂」的朱古力牌和傳統的壽桃包合照，流露出可愛的一面。

一系列的照片和帖文都洋溢著歡樂的氣氛，足見佘詩曼在圈中的好人緣。粉絲和網民們也紛紛留言，提早送上生日祝福，祝願這位壽星女青春常駐，繼續為觀眾帶來更多好作品。

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佘詩曼入行29年緋聞多？

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