佘詩曼認曾拒收戒指令舊聞變熱話 男星曾高調求婚？ 一原因拒入豪門 網民：好彩冇嫁

即將51歲的視后佘詩曼（阿佘）日前以一身性感打扮出席首飾品牌活動，其凍齡外貌與身材瞬間成為Threads等社交平台上的熱門討論焦點。不過，當日佘詩曼在訪問中自爆曾拒收「意思太重」的戒指，意外引起網民好奇心，更令她早年獲前男友陳浩民高調求婚的舊聞再次浮面。不少網民看後紛紛留言，慶幸佘詩曼當年「走得快」，笑指：「好在佢冇嫁」、「好彩，嫁咗可能要生四個」、「係咁生仔好難咁fit」。

傳佘詩曼曾獲陳浩民高調求婚

佘詩曼在活動上被問到有否收過難忘且有意思的戒指時，坦言曾有獲贈「有意思」的戒指，但已是「過去式」。當被追問是否求婚戒指時，她保持神秘指是「秘密」，但承認曾因「意思太重」而拒收。

這番言論隨即令網民聯想起她與陳浩民的一段情。回顧2006年，佘詩曼踏入31歲生日，有傳當時與她拍拖約三年的陳浩民豪花四萬港幣為她舉辦生日派對，更邀請了鄭伊健、苗僑偉夫婦等多位圈中好友出席。據當時報導指，兩人在派對上甜蜜互動、打情罵俏。到了凌晨時分，陳浩民在好友起鬨下當眾下跪求婚，佘詩曼被指感動默許，兩人更擁抱激吻半分鐘。

可惜這段情最終未能開花結果。有指因陳浩民長期在台灣及內地工作，加上緋聞不斷，令當時專注事業的佘詩曼最終決定斬斷四年情。如今網民重溫這段舊聞，對比陳浩民婚後與妻子蔣麗莎五年抱四的生活，以及陳浩民婚後的負面新聞，紛紛大讚佘詩曼當年的決定「明智」。

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佘詩曼不甘做無聊少奶奶

佘詩曼早年桃花不斷，卻曾多次拒絕結婚的機會，她不只一次提及曾被求婚。她曾透露，早於19歲在瑞士留學第一年，就曾被一名追求者在未正式拍拖的情況下突然下跪求婚，把她嚇了一跳並當場婉拒。

到了21歲，佘詩曼再次於瑞士遇上浪漫求婚。當時她的台灣男友在砌了一個與她等高的雪人，裡面更藏著求婚戒指，但她以學業為由沒有答應。佘詩曼曾分享，大學畢業後，曾與這位台灣富家子男友短暫到台灣生活，並住在男方家中。雖然男方父母對她疼愛有加，但她意識到如果留下就會步入婚姻。佘詩曼曾分享當時的心境：「日日就係出去行街、洗頭，你諗吓連頭都唔使自己洗喎，幾冇嘢做。」不甘心畢業後只做家庭主婦過著無所事事的生活，她最終提出分手，選擇回港發展。

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佘詩曼入行29年緋聞多？

佘詩曼錯愛年長22歲高層

除了陳浩民與台灣富家子，佘詩曼初入行時亦曾與比她年長22歲的香港仁濟醫院前副主席李念緯相戀。2006年她在《志雲飯局》中承認過這段戀情，坦言當時年紀尚輕，深知男方渴望結婚，為了不想耽誤對方的時間與人生計劃，最終選擇和平分手。

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佘詩曼無悔事業為重享受「間歇單身」

佘詩曼近年仍不時被關心感情狀態，她被問及有否後悔為了工作而放棄結婚生子的黃金時機。她坦言對過去的決定沒有後悔，堅定地選擇了事業。對於感情，一直追求「靈魂伴侶」的她笑言自己現時是「間歇性單身」，比起勉強迎合別人，她更享受目前自由自在的生活。現階段她寧願將更多時間留下來陪伴患病的母親，盡顯孝心。

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