佘詩曼自爆曾拒收「意思太重」戒指 唔介意被指O型腳兼為梁靖琪蒼老平反 自嘲「子華之下」 盼再合作

佘詩曼（阿佘）今日以代言人身份出席水晶首飾宣傳活動，穿上性感低胸晚裝的她，起初胸口出現一些紅點，她解釋天氣熱所致。活動上阿佘被問到過往收過最難忘的珠寶首飾？阿佘直言是婆婆留下的翡翠首飾，以及自己4歲時第一次穿耳窿所揀的一粒心形閃石耳環。

佘詩曼忘記戴戒指會渾身不自在

阿佘表示不時會買戒指，因為每次出門口若忘記戴戒指，便會有一種不自在的感覺，好像漏帶了東西。她說：「試過唔記得戴戒指，喺機場嘅舖頭即時買，係咪有啲怪呢？」被問到拍劇時要除下戒指會否不自在，她說：「有試過，但演繹另一個人，要表演嗰個人嘅不自在。我個角色係離婚嘅，所以冇戴戒指。」談到收藏中有沒有難忘且有意思的戒指，她說：「有，當時係有意思嘅，不過已經係過去式。（追求者送的？）有！（有冇係求婚時送嘅？）秘密！亦試過拒收戒指，因為意思太重。」

佘詩曼可約朋友慶祝51歲生日

兩星期後迎來51歲生日的阿佘，吸引大批粉絲到場為她預祝。阿佘表示，因為前年和上年生日期間正正是拍攝《新聞女王》，沒有太多慶祝活動。今年可以個別與朋友吃飯、傾偈見面，生日月的約會已經排得滿滿。她說一大班人很難傾偈，幾個人反而可以交換近況。

佘詩曼為梁靖琪平反 「佢只係黑咗啲」

早前梁靖琪（Toby）與阿佘合照後，被指給較年長的阿佘比下去。阿佘即說：「係囉！點解要咁講呢？我唔知。」她指當日Toby剪了一頭短髮，感覺很新鮮，自己也很喜歡她的新髮型。對於網民指Toby樣子較殘，阿佘即替她說好話，指Toby一向喜歡與陽光玩遊戲，只是黑與白的分別而已。

佘詩曼解釋「條褲剪裁係O字型」

近日阿佘放假，四出觀看演唱會。早前欣賞草蜢演唱會時，她身穿一條設計獨特的淺色寬管牛仔褲，造型相當有型。然而有網民驚訝指她O型腳，對此阿佘沒有半點不開心。她直指那條褲本身的剪裁就是O字型：「幾靚，只係風格啫，我自己又唔係（O型腳），所以唔會唔開心，睇多兩眼就會覺得幾靚喎！」

佘詩曼想同黃子華再合作

另外，阿佘在欣賞「農夫」演唱會時遇上舊拍檔黃子華，當日兩人在後台傾了一個小時。她表明很想與子華再合作，無論電影或電視劇也好，即使子華唱歌，她也可以合作拍MV。被問到子華現在是億元票房的「子華神」？阿佘笑說：「我都覺得佢高咗，因為佢係神級，（你也是女神？）我唔係『級』，我可能喺子華之下！」