佘詩曼北上晒超強號召力場面失控 遭逾百狂迷圍堵猛力拉扯 失平衡跌向人群視后臨場反應曝光

由四屆視后佘詩曼主演的新劇《正義女神》，日前在內地舉行宣傳活動，吸引大批市民及粉絲到場支持。現場被人群擠得水洩不通，足見視后的超強號召力。不過，近日網上流傳的一段現場片段，卻引發熱議，佘詩曼在與粉絲互動期間，竟遭狂迷強行拉扯手臂，雖然萬分驚險，但佘詩曼仍保持笑容，繼續幫粉絲簽名及大派「心心」，網民除了不齒狂迷所為外，亦大讚偶像佘詩曼專業。

佘詩曼宣傳活動逾百粉絲圍堵

從網民分享的片段所見，宣傳活動當天現場人潮擁擠。當佘詩曼準備離開場地時，在場目測過百名市民和粉絲齊齊舉起手機影相及拍片。佘詩曼眼見粉絲守候多時，貫徹其一向的親民作風，面露笑容，一邊行走一邊向兩旁群眾揮手打招呼。

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佘詩曼遭狂迷強行拉扯

佘詩曼跟粉絲互動期間，卻發生了驚險一幕，當她走近人群時，突然有人發力猛拉她的手臂，令她失平衡整個人跌向人群方向，現場保安見狀隨即上前護駕，阻止危險情況發生，而佘詩曼隨行的工作人員，即場向出手拉人的粉絲，表示強烈不滿。

佘詩曼愉快食榴槤

佘詩曼面對突發情況，見慣世面的她，處變不驚，不但沒有面露不悅，更迅速調整情緒，繼續保持笑容向粉絲揮手、簽名及大派「心心」，盡顯視后風範，而該片段流出後，不少網民也憤怒指責該粉絲行為「太過沒有分寸」。雖然遇上不愉快經歷，但佘詩曼近日在IG的限時動態，分享跟經理人等在新加坡吃榴槤的照片，一臉滋味、相當享受，可見佘詩曼心情完全未有受到狂迷暴行影響。

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