正義女神丨佘詩曼率八大新生代拍宣傳片 視后級眼神戲震撼曝光 與契爺許紹雄暖心對望成焦點

在內地熱播中的《正義女神》，將於下周一晚八點半翡翠台首播。為隆重其事，昨晚官方於翡翠台黃金時段首推專誠找來女主角佘詩曼領軍八大新生代演員，包括近日因在劇中表現出色、人氣急升的劉倬昕，還有陳若思、丘梓謙（蔥頭）、馮皓揚、樂珈嘉、施焯日、蔡景行及羅皓誼，拍攝全新宣傳片。

阿佘眼泛淚光展視后級演技

宣傳片一開始便是一眾少年犯的誓詞，之後身穿灰色長西裝褸的阿佘、迷惘的走進少年犯堆、帶著疑惑的眼神望向各人，期間更面帶憂傷、眼泛淚光。之後8位少年犯輪流作出既憤怒又冤屈的控訴，被少年犯冤氣重重包圍的阿佘，最終神情痛苦地閉眼抬頭…整個段落展現出強大的闇黑及無力感。

許紹雄佘詩曼師徒對望暖人心

之後鏡頭一轉，換上法官裝束的阿佘，鐵面無私又溫柔地搭過樂珈嘉的膊頭後，便獨自一人步向一個廢墟、並邁步踏上眼前的梯級，而在梯級盡頭等候阿佘的，正是其劇中及現實生活中均亦師亦友的許紹雄。在AI特效幫助下，阿佘與許紹雄師徒二人以一個會心微笑的表情對望後，原本的廢墟即回復舊有壯麗面貌、並重現希望之光，意味著二人在劇中將同心協力、協助一眾少年犯走出黑暗、重見曙光。

劉倬昕奸笑 樂珈嘉喊戲成焦點

在這條時長分半鐘的宣傳片中，除了阿佘的好演技、及與許紹雄的暖心對望微笑是焦點，面對四屆視后阿佘仍毫不怯場、施展渾身解數展現演技潛能的8位新生代演員亦相當值得關注。在片段開頭不斷向阿佘發放負能量的8人，不約而同向阿佘做出「一時無辜一時奸險」的表情，配以張力十足的「黑白閃燈」效果，極具懸疑及心寒感。當中最吸睛的除了有展現劇中招牌奸笑的劉倬昕外，還有哭得無助又漂亮的樂珈嘉，與其在《巨塔之后》中的叛逆𡃁妹角色有著極大對比，值得期待。