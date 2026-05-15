佘詩曼迎51歲低胸晒Fit到漏身材熱爆Threads 嚴選12位50+凍齡女星 陳慧琳、吳美珩靚到發光

即將於5月28日迎來51歲的視后佘詩曼（阿佘）狀態大勇，一舉一動都備受關注！昨日（14日），佘詩曼出席品牌代言活動時，罕有地以一襲低胸吊帶長裙亮相，大方展現美好身段與事業線，旋即在社交平台Threads上引爆熱話！更有網民點名不同年過50歲的女星，大讚她們亦如阿佘一樣凍齡。

佘詩曼身形、膚質獲激讚凍齡

從現場照片可見，佘詩曼不僅肌膚緊緻白滑，身形更是Fit到漏，完全看不出已經年過半百。大批網民在Threads上留言大讚：「佘詩曼，世一！」更有網民驚嘆：「50歲呢個身形、呢個膚質，不得了！」、「身形靚到，個樣甜到…究竟佢係點保持少女味㗎」，更有網民表示：「阿佘而家仲靚過選港姐嗰時！」

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佘詩曼性感示人成Threads熱話：

佘詩曼「有料」身材掀熱議

而佘詩曼的罕有性感造型也引起熱議，不少網民驚訝她上圍如此「有料」，甚至有自小看她主演劇集成長的網民表示：「我細細個睇佢，佢已經係呢個樣，冇變過，好似食咗防腐劑咁。」亦驚嘆她的自律生活，「有冇keep睇身形就知，由佢出道到而家都好似冇肥過咁」、「好多女星30歲已然keep唔到」、「佢真係次次都最佳狀態見人」。

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嚴選12位50+香港凍齡女星Part 1：

嚴選12位50+凍齡女星

其實香港娛樂圈中，除了即將51歲的佘詩曼保養功力深厚外，還有不少年過半百但依然明艷照人的「凍齡女神」。她們的美貌和氣質彷彿不受歲月洗禮，以下為你嚴選12位50+的凍齡女星，看看誰是你心目中的不老傳奇！

梁詠琪（50歲）

Gigi梁詠琪近年未停過開演唱會與拍戲，狀態仍然大勇。清爽的短髮和高䠷的身形是她不變的標誌，出道多年，樣貌依然清純甜美，笑容充滿感染力，少女感滿滿。

滕麗名（50歲）

滕麗名憑《愛·回家之開心速遞》的「熊尚善」一角深入民心，她在劇中的造型時尚，加上標誌性的短髮及直率性格，顯得非常型格，是觀眾心中極具親切感的凍齡女神。早前她參演電影版《尋秦記》，有網民對比她20多年前的樣貌，與現時變化不大，大讚她keep得好。

郭羡妮（51歲）

1999年香港小姐雙料冠軍郭羡妮，其混血美貌向來令人印象深刻。即使近年已減產照顧家庭，但她不時在社交網站分享素顏近照，依然明艷照人。早前她久違現身宣傳電影版《尋秦記》，網民都讚已為人母的她仙氣不減當年。

陳煒（52歲）

人稱「煒哥」的陳煒1996年奪得《亞洲小姐競選》冠軍出道，曾是亞視當家花旦的她，2012年加盟TVB，近年在多套劇集中展現霸氣與充滿女人味的演技。她不但皮膚白滑，fit爆的漏斗身形更是讓不少年輕女生都自愧不如，完全不像已經年過半百。

蔡少芬（52歲）

視后蔡少芬雖然已是三個孩子的母親，但身形依然高䠷纖瘦。近年在內地綜藝節目中展現真性情的她，素顏狀態亦相當不俗，加上開朗的性格，讓她由內到外都散發著青春活力。

何芷姍（52歲）

原名何綺雲的何芷姍，在《愛·回家之開心速遞》中飾演「Ma姐」大受歡迎。模特兒出身的她，多年來一直保持著高䠷纖瘦的身材，外貌保養得宜，氣質優雅，絕對是圈中低調的凍齡代表。

嚴選12位50+香港凍齡女星Part 2：

陳慧琳（53歲）

樂壇天后Kelly陳慧琳出道至今，一直維持著「白富美」形象，其模特兒身形亦令她成為品牌寵兒，不時出席時尚活動。即使已是兩子之母，身材依然零走樣，狀態極佳，早前開演唱會更被網民大讚「靚到發光」。

黎姿（54歲）

黎姿絕對是凍齡界的指標！息影從商後變身上市公司CEO，即使已是三女之母，但樣貌身材依舊十年如一日。她經常分享健康飲食及美容心得，每次現身都容光煥發，是公認的「不老傳說」。

吳美珩（54歲）

有「TVB古典美人」之稱的吳美珩，自嫁入豪門後便絕跡幕前，生活十分低調。近年她間中在名媛聚會中露面，其優雅氣質和凍齡美貌每次都驚艷網民，紛紛大讚她是真正的「氣質女神」。

李嘉欣（55歲）

「大美人」李嘉欣擁有最美港姐的稱號，婚後雖淡出幕前，但美貌毋庸置疑。她高貴的氣質多年不變，每次出席名流晚宴或品牌活動，都必定成為全場焦點。

宣萱（55歲）

視后宣萱憑藉爽朗的形象和精湛演技坐穩一線花旦之位。近年她依然活躍於幕前，無論是身形還是樣貌都Keep得極佳，熱愛運動的她更是充滿活力，歲月似乎沒有在她身上留下太多痕跡。

張可頤（57歲）

被譽為「最有氣質花旦」之一的視后張可頤，即使已年近60，外貌及身形依然保養得極好。近年她間中客串影視作品，風采依舊，展現出成熟女性獨有的知性美。