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農夫紅館演唱會獲群星追捧 黃子華佘詩曼驚喜同框 張家輝關詠荷罕夫婦檔現身

影視圈
更新時間：18:06 2026-05-10 HKT
發佈時間：18:06 2026-05-10 HKT

一連三場的《農夫全港最好笑嘅演唱會》於紅館圓滿落幕！陸永與C君組成的農夫，這次舉行紅館演唱會口碑載道，現場氣氛一場比一場熱烈。昨晚（9日）舉行的第二場有古天樂與MC張天賦做嘉賓更獲得滿堂喝彩，全場掌聲與歡呼聲幾乎掀翻紅館天花板，被現場觀眾譽為是近年紅館最難得一見的「開心High爆之夜」，成功掀起熱話。

黃子華佘詩曼驚喜同框

今日（10日）下午《農夫全港最好笑嘅演唱會》迎來尾場，台下同樣星光熠熠、陣容鼎盛。開騷前，黃子華與佘詩曼這對《絕代商嬌》舊拍檔驚喜同框，一起現身觀眾席欣賞演唱會，瞬間成為全場焦點！此外，張家輝與關詠荷夫婦、炎明熹、陳柏宇、彭秀慧等亦有到場支持。當農夫在台上獻唱《中佬先係寶》及《Dream Girl》時，大會鏡頭多次捕捉到台下的陳柏宇、佘詩曼、關詠荷及彭秀慧等人投入的神情，場面歡樂。

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農夫第二場演唱會亦有星級觀眾

農夫兩位成員在演藝圈中向來人緣極佳，除了尾場獲猛人撐場外，昨晚（9日）第二場的星級觀眾群同樣極具話題性。當晚吸引了大批年輕偶像及實力派藝人捧場，包括MIRROR成員江𤒹生（AK）及Alton、ERROR成員193與肥仔、樂隊Color Day，以及視后江美儀、高海寧、湯令山（Gareth.T）、洪嘉豪和Tyson Yoshi等。眾星在台下隨著音樂節奏搖頭擺腦，更被農夫逗得笑到前仰後合，可見農夫搞笑魅力非凡。

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