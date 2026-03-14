農夫5月開騷最高票價只售$780元 C君：睇我哋係唔應該咁貴 VIVA想跟容祖兒、張敬軒同台合作吸取經驗

組合農夫（Fama）C君和陸永與女團VIVA的4位成員Carina(李晞彤）、Ada(姜咏鑫）、Macy（馬思惠）、VALC（張鈊貽）等，今日（14日）以大使身份到沙田出席香港紅十字會「第四屆紅十字會定向挑戰」啟動禮 。提到如何備災，C君表示因住得近海位置，所以每次打風前都會把家裏的窗或玻璃位置都用膠紙黐上米字，事前要準備家裏有足夠糧食儲備；而陸永則表示會檢查清楚家中的排水位置。主持問到VIVA相處遇上磨擦時如何處理，她們表示會三口六面即時解決，組員與組員之間亦會互相關心，坦言會令工作更加順利。

農夫相隔16年再開騷好有意思

將於今年5月舉行《農夫全香港最搞笑嘅演唱會》的農夫，直言相隔16年再開騷，覺得很有意思，他們表示之前都想開，但一直沒有檔期，現在有期是一個很大的緣份。陸永坦言不覺得自己出道26年：「自己都唔覺，就算以前見到啲做咗廿幾年嘅組合，我都唔覺佢哋咁耐，都仲可以開演唱會，到依家自己做咗廿幾年。」提到演唱會最高票價只售$780元，被指是「良心價」，C君說：「最緊要大家開心，對我哋嚟講呢啲係合理，睇我哋係唔應該咁貴嘅。」

VALC曾學急救

提到英皇25+演唱會，女團VIVA表示很想跟容祖兒、張敬軒、Twins等師兄師姐合作：「因為平時工作很少見到面，今次難得有機會同場好難得，對於我哋嚟講係一個可以吸取經驗嘅機會。」當中成員VALC有學急救，所以在台上示範使用心臟除顫器較純熟，3位隊友Carina、Macy和Ada笑言每個人都曾給對方包紮過。