農夫演唱會2026丨麥玲玲變HipHop女王撞樣肥姐 閃爆登陸掀高潮 曾傳豪封7位數人情賀C君

一連三晚由農夫（陸永、C君）打正旗號搞的《農夫全香港最好笑嘅演唱會》昨晚在紅館舉行，一開場農夫已經大放笑彈，兩人喺耕地佈置中「只露個頭」現身。陸永抵死寸爆：「張飛咁平，升降台係升到呢度㗎咋！」C君秒速自嘲下半身冇睇頭「老婆都唔睇」，引得全場笑到肚痛！

農夫演唱會MVP非麥玲玲莫屬

隨後兩人「砰」一聲彈出，連串Hip Hop Medley極速炒熱氣氛，七千人企起身狂跳，紅館秒變巨型Party Room！不過今次演唱會的MVP非麥玲玲莫屬，皆因她今次一改昔日鮮紅色西裝外套配搭裙子的招牌打扮，改以紅色的閃片連身裙外加紅色長款毛絨大衣，化身「Hip Hop Queen」登錄紅館，演出片段在網上瘋傳。

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麥玲玲爆紅造型登陸紅館

麥玲玲一身爆紅造型從升降台升上舞台後，全場瞬即進入狂歡狀態，掌聲、歡呼聲、尖叫聲交織成一首「人聲交響樂」，high爆全場！麥玲玲與農夫合唱《風生水起》，為了營造麥玲玲是Rap of Queen，不單找來Novel Fergus、Pet Pet Shawn兩個rapper和麥玲玲進行battle，農夫更親自改寫歌詞，不過麥玲玲希望溫和一點，於是出手填過歌詞，當中包括「 C君好難忍、咁樣都結到婚、嫁畀你嘅人 直頭菩薩化身」，一身貴氣造型的麥玲玲似撞樣肥姐沈殿霞，麥玲玲的演出片段在網上瘋傳，有人說：「麥玲玲話聽咗幾次都聽唔明novel fergus唱乜，仲話而家啲hip hop係要聽唔係好到啲歌詞，笑死我。」、「覺得有麥玲玲做嘉賓最吸引。」、「玲玲師傅好玩得。」、「似蝦頭扮麥玲玲，最後變咗家燕姐。」當年盛傳C君（鄭詩君）與「港台之花」黃天頤結婚，麥玲玲豪花7位數字的人情，不過麥玲玲事後已經澄清：「其實只係封咗10 萬蚊人情。

Twins驚喜現身合唱《士多啤梨蘋果橙》

當農夫唱《學海無涯》時，Twins驚喜竟從舞台升出並合唱《士多啤梨蘋果橙》，觀眾情緒瞬間「進入大癲」！陸永向剛新婚的阿Sa蔡卓妍連聲恭喜，阿Sa蔡卓妍笑住回應：「多謝多謝，我哋頭先喺台下面睇好high呀，好好笑！」C君即笑言：「話咗你哋fan meeting搵我做MC，你要還㗎啦！」阿Sa蔡卓妍打趣道：「估唔到咁快要還嘛！」全場笑聲不絕。二人又大讚阿嬌鍾欣潼專程飛返香港撐場極有義氣，C君更搞笑補刀：「你知唔知，我幾多朋友知我哋開紅館特登走呀，仲係移民嗰種！」最後Twins衷心祝福：「農夫好嘢，繼續支持佢哋。」農夫在演唱會中段重磅宣布2025年已成立公司「農作天下」上演一場七千人參與的「剪綵開張」，C君自豪笑說：「呢間公司作為行業老字號，早喺2025年已經成立。」陸永加碼爆料：「成立短短九個月，公司佔地幾百呎，已經增設咗電動垃圾桶，佢仲識自己包垃圾㗎！」二人更笑指準備邀請古天樂、梁朝偉、周潤發簽約加盟，C君更一本正經表示：「不過仲未去傾過。」全場即時笑到「噴飯」。緊接「農作天下」宣布十月會有新搞作，由人妻集團呈獻，農夫x張繼聰 「人夫集團」，送俾所有結了婚的人，張繼聰以「人夫集團」身份驚喜現身，與農夫換上罕見西裝合唱《我連婚都夠膽結》，全場熱血沸騰

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麥玲玲傳曾封7位數人情給C君：