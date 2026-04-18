Jer快閃3場Busking吸客 未見姜濤有異樣提醒兄弟專心駕駛

MIRROR成員柳應廷（Jer）將於5月23及24日在亞洲國際博覽館舉辦兩場個人演唱會《The Shade of Breathing” Live 2026》。為了造勢，Jer昨晚（17日）現身沙田某商場快閃Busking，現場大批粉絲到場，十分墟冚。原本Jer準備唱六首歌，最後Encore兩次，再唱多兩首歌。

吳林峰伴奏

Jer笑稱MIRROR或令人感覺遙遠，故自己想到人多地方，讓更多人聽到他的歌聲，並有好友吳林峰為他伴奏。他對上一次Busking是兩年前，當時有3千多人，十分震撼。他說：「呢日我去咗九龍塘、旺角嘅商場Busking，沙田係尾場，啲粉絲話估我去邊度唱，我希望能夠走勻各區Busking！」談到演唱會可會加場？Jer明言視乎反應，「而家門票賣得七七八八。」指亞博騷也會唱其他歌手歌曲，歌單會落足心機構思。談到可有驚喜給粉絲？他大賣關子表示︰「入場就會知，係視覺、聽覺同觸覺享受。」談到MIRROR推出團歌，Jer透露快歌、慢歌各一首，已完成錄音和MV，何時上架則待公司安排。

柳應廷拍張蚊唯美電影

提到姜濤早前未有出庭，透過代表律師承認「不小心駕駛」罪，被判罰款1000元。問到拍團歌MV，見姜濤的心情如何？Jer形容姜濤「正常」，有叫對方專心駕駛，「佢回應話好。」另外，早前到冰島拍攝由電影美術指導張蚊執導的電影《不得不好死》，Jer表示要完成演唱會後才能繼續拍攝剩下部份，稱同張蚊合作好開心，「拍攝手法唯美，呢部戲係佢第一部執導作品。」