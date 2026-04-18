解構金像獎2026最佳電影五強戰況 《再見UFO》憑本土情懷跑出？《風林火山》8年鉅製成勁敵

第44屆香港電影金像獎頒獎典禮將於2026年4月19日（星期日）在香港文化中心隆重舉行，ViuTV 99台將會進行現場直播。本屆「最佳電影」提名競爭激烈，五部風格迥異的作品將一決高下。從本土情懷、史詩製作到奇幻動畫，涵蓋了香港電影的多元面貌。在這五部提名作品中，既有引發集體回憶的誠意之作，也有籌備多年、萬眾期待的傳奇電影。

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金像獎2026五部候選「最佳電影」簡介

#深度分析五部候選「最佳電影」

《再見UFO》

導演：梁栢堅

簡介：由徐天佑、黃又南、蔡卓妍主演。電影靈感源自80年代華富邨UFO的都市傳說，透過三位主角的成長故事，細膩刻劃了香港自80年代至千禧年初的社會變遷與集體回憶，充滿濃厚的本土情懷。

《風林火山》

導演：麥浚龍

簡介：由金城武、梁家輝、劉青雲、古天樂及高圓圓等一線演員主演。此片籌備長達八年、耗資超過四億港元製作，以極致的風格化視覺美學，描繪了一個大雪紛飛、末日的香港，講述一場警匪之間秩序與崩壞的對決，獲得本屆12項提名，成為最多入圍的電影。

《醬園弄‧懸案》

導演：陳可辛

簡介：由章子怡領銜主演，並匯集了雷佳音與趙麗穎等實力派演員。電影改編自1945年上海轟動一時的「醬園弄殺夫碎屍案」，深入探討亂世中女性的悲慘命運與社會壓迫，引發對女性權益的深刻反思。

《尋秦記》

導演：吳炫輝、黎震龍

簡介：經典電視劇的延續，由古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮等原班人馬回歸主演。故事講述飾演項少龍的古天樂與已成秦王的林峯再度聯手，對抗來自未來的刺客，是一部為劇迷度身訂造的情懷之作。

《世外》

導演：吳啟忠

簡介：改編自日本小說《千年鬼》的動畫電影，幕後配音陣容包括張繼聰、謝安琪、鍾雪瑩、與韋羅莎等。電影以精緻的動畫風格，探討輪迴、業力與執念的哲學命題，講述一個關於救贖與放下的千年故事，被譽為香港動畫的里程碑。

得獎呼聲分析：本土情懷與工業鉅製之爭

綜合業界前哨戰賽果及影評分析，本屆最佳電影的競爭主要集中在《再見UFO》與《風林火山》之間，形成「本土情懷」與「工業鉅製」的對壘。

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《再見UFO》：贏在集體共鳴

《再見UFO》憑藉其真摯細膩的香港情懷，成功觸動了廣大觀眾及業內人士的神經。該片早前已在第32屆香港電影評論學會大獎中勇奪「最佳電影」，並在香港電影編劇家協會獲頒「推薦劇本獎」，足證其在劇本及整體質素上的高度認可。

影評普遍認為，電影成功捕捉了港人對過去美好時代的緬懷及當下的失落感，這種強烈的在地情感連結，使其成為本屆奪獎的頂頭大熱。尤其在香港導演會年度頒獎禮上，此片再度奪得「最佳電影」，由於其評選團體與金像獎選民高度重疊，此賽果被視為金像獎前哨戰。

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《風林火山》：醞釀八年鉅作

醞釀八年、由麥浚龍執導的《風林火山》，無疑是本屆在製作規模上最宏大的作品。電影以其極致的視覺美學、獨特的冷色調風格及營造出的末日氛圍，獲得了影評界在藝術成就上的高度評價，更曾入選康城影展，在國際影壇備受矚目。

儘管其敘事方式被指過於破碎和隱晦，導致口碑兩極，但其在攝影、美術、音效等技術獎項上的12項提名，彰顯了其強大的工業實力。不過，亦評論指出，過於強烈的風格可能蓋過了情感連結，令觀眾難以完全投入。

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《醬園弄・懸案》：章子怡演活時代悲劇

《醬園弄・懸案》由陳可辛執導，章子怡的「影后級」演出備受讚譽，電影對時代悲劇的深刻刻劃，使其在演技獎項上具備強大競爭力，電影更入圍第77屆坎城影展非競賽單元。雖然《醬園弄・懸案》在香港的票房未如預期，但章子怡的角色已為她贏得編劇家協會的「年度最佳電影角色獎」，實力不容小覷。

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《尋秦記》：經典劇集延伸故事掀回憶殺

《尋秦記》召集不少劇集版的原班人馬演出，電影為粉絲帶來了「回憶殺」，滿足觀眾的期待。雖然觀眾對於劇情邏輯和特效反應兩極，但對於忠實粉絲而言，這依然是一次圓滿的集體回憶。

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《世外》：曾入圍「動畫界奧斯卡」

動畫長片《世外》被視為香港動畫製作的重大突破，其精美的畫功和發人深省的輪迴主題，獲得了廣泛好評，更在票房上創下佳績。《世外》更成功入圍「動畫界奧斯卡」法國安錫國際動畫影展，是繼2001年港產動畫《麥兜故事》後，再次有香港動畫揚威海外。此外，《世外》亦入選2025台北金馬影展、第21屆瑞士蘇黎世電影節、第58屆西班牙錫切斯國際奇幻電影節「競賽單元」、第九屆平遙國際電影展「藏龍單元」，以及成為第22屆香港亞洲電影節開幕電影，可謂「香港之光」。

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「最佳電影」得主將於4月19日晚揭曉

綜合來看，《再見UFO》以其動人的本土情懷和在前哨戰中的強勁表現，成為本屆「最佳電影」的最大熱門。它所代表的集體記憶與情感共鳴，似乎更受業界青睞。然而，《風林火山》作為一部展現香港電影工業頂尖水平的野心之作，其藝術成就亦足以構成強大威脅。最終獎項誰屬，將於4月19日晚上的頒獎典禮揭曉。

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