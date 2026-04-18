星級大搜查丨藝人評選金像獎三大獎心水 廖子妤封影后呼聲高 張繼聰爭影帝人氣唔輸古天樂

金像獎2026丨《第44屆香港電影金像獎》將於明天（4月19日）於香港文化中心舉行，提名名單中各獎項競爭激烈。今年入圍「最佳電影」的包括《世外》、《再見UFO》、《風林火山》、《尋秦記》及《醬園弄‧懸案》。「最佳男主角」方面，古天樂憑《私家偵探》及《尋秦記》獲兩項提名，將與《金童》的張繼聰、《捕風追影》的梁家輝及《像我這樣的愛情》的陳家樂競逐影帝。「最佳女主角」的入圍者則有《水餃皇后》的馬麗、《無名指》的許恩怡、《像我這樣的愛情》的廖子妤、《醬園弄‧懸案》的章子怡及《贖夢》的陳法拉。金像獎2026舉行在即，《星級大搜查》亦找來逾20位藝人分享他們的心水之選。

《尋秦記》、《世外》奪「最佳電影」呼聲高

綜合受訪藝人的選擇，電影《尋秦記》在「最佳電影」的呼聲最高，獲得了滕麗名、呂慧儀、Bob林盛斌、胡卓希、阿妹@Lolly Talk、倪晨曦、孫慧雪及張繼聰等人的支持。呂慧儀認為，這部電影由電視框框跳到大銀幕，橫跨四分一個世紀，直言：「邊有得輸」；胡卓希與倪晨曦亦同樣表示，電影成功勾起了大家的集體回憶，意義非凡。另外，本土創作動畫《世外》也備受讚賞，獲得Aka趙慧珊、COLLAR成員李芯駖、許恩怡、蔡蕙琪等人的力挺，讚揚其故事觸動人心，是香港難得的動畫佳作。同時，《再見UFO》和《風林火山》也分別獲得伍允龍、Dee何啟華、邱士縉，以及Brian李凱賢的支持。

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張繼聰與古天樂爭金像影帝勢均力敵

影帝之爭方面，張繼聰與古天樂可謂勢均力敵。張繼聰憑藉《金童》中的出色表現，贏得了ERROR成員Dee何啟華、呂慧儀、Bob林盛斌、MIRROR成員Stanley邱士縉、胡卓希、Lolly Talk成員阿妹等多位藝人支持，他們均對張繼聰在戲中展現的毅力及對電影的熱誠表示佩服。與他叮噹馬頭的則是在憑《私家偵探》及《尋秦記》提名「最佳男主角」的古天樂，同樣獲得滕麗名、黃浩然、錢嘉樂、呂慧儀、李芯駖、Bob林盛斌、倪晨曦及孫慧雪的肯定，認為他能夠多年後再次演活同一經典角色，無人能及。此外，陳家樂及梁家輝亦分別有Brian李凱賢、廖子妤、許恩怡，伍允龍和阮兆祥的支持。

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金像獎2026三大獎入圍者及作品？

廖子妤獲壓倒性支持封金像影后

在「最佳女主角」的預測中，廖子妤（Fish）憑藉在《像我這樣的愛情》中的腦麻病人一角，突破性演出獲得了同業壓倒性的支持，成為金像影后頂頭大熱。支持者眾多，包括袁澧林、Aka趙慧珊、Brian李凱賢、ERROR成員Dee何啟華、COLLAR成員李芯駖、MIRROR成員Stanley邱士縉、胡卓希、Lolly Talk成員阿妹、孫慧雪、張繼聰、許恩怡及蔡蕙琪等多位圈中好友及同行，他們均一致讚揚其演技進步巨大，角色難度極高但處理出色，令人眼前一亮。廖子妤也希望能得獎：「因為我為呢部戲都付出咗好多，好努力地去詮釋呢個腦麻痺病人嘅狀態啦……我揀我自己！」

另一位獲得不少支持的是《贖夢》的陳法拉，阮兆祥、呂慧儀和倪晨曦都認為她近年戲路擴闊，表現有所突破。而許恩怡和馬麗亦各有一票支持。



從眾星的選擇來看，今屆金像獎的競爭依然充滿看點。最終獎項誰屬，還待明晚《第44屆香港電影金像獎》揭曉。你的心水得獎人是誰？不妨留言向《星級大搜查》分享。

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