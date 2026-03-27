金像獎2026｜張繼聰提名影帝 為《金童》地獄式操練自掏腰包 與謝安琪走過女尊男卑之路

金像獎2026丨第44屆香港電影金像獎將於2026年4月19日（星期日）假香港文化中心隆重舉行，並由ViuTV 99台進行現場直播。金像獎2026競爭激烈，其中最受矚目的「最佳男主角」獎，提名人包括《私家偵探》及《尋秦記》的古天樂、《金童》的張繼聰、《捕風追影》的梁家輝及《像我這樣的愛情》的陳家樂，四人競逐金像獎2026影帝寶座，當中又以張繼聰呼聲最高，人氣不輸古天樂。

金像獎2026丨張繼聰自掏腰包拍《金童》

現年46歲的張繼聰在電影《金童》中，飾演曾叱吒拳壇的「金童」張力。因一場意外鋃鐺入獄，十年後刑滿出獄，卻要面對從未謀面的親生兒子，並為了獲得兒子母親的遺產而必須與其共同生活。張力在困頓的生活及複雜的情感糾葛中，不僅要尋找自己的使命，更要面對過去在擂台上的陰影，重新拾起拳擊夢想，並努力成為兒子的榜樣。

為了完美演繹這個角色，張繼聰付出了長達八年的心血。從2017年開始，他便投入艱苦的體能訓練，更在電影面臨資金短缺時，自掏腰包投入六位數資金，力求電影能順利完成。張繼聰形容這段邊工作邊操練的日子，如同「地獄模式」，但他表示：「無論結局點，我都可以抬起頭講一聲：我無辜負到你！亦無辜負到套戲想講嘅主題。」這種堅持與付出，感動不少網民與同業。

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金像獎2026丨張繼聰歌手出身轉攻影視圈

張繼聰的演藝生涯可謂多姿多彩。童星出身的他，畢業於香港演藝學院，主修表演。他不僅是歌手、作曲人，更在電視圈及電影圈取得亮眼成績。張繼聰於2012年加盟無綫電視後，憑藉《老表，你好嘢！》、《老表，你好Hea！》、《老表，畢業喇！》、《忠奸人》等多部劇集中的精湛演技，獲得觀眾及業界的廣泛認可，並在2014年勇奪《萬千星輝頒獎典禮2014》的「飛躍進步男藝員」獎。張繼聰2018年離開TVB，之後專注在電影圈發展，2022年憑《窄路微塵》獲得香港電影評論學會大獎「最佳男演員」，演技備受肯定。

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金像獎2026丨張繼聰與謝安琪曾被指女尊男卑

在事業上發光發熱的同時，張繼聰的家庭生活同樣備受關注。張繼聰早年曾與演藝同學梁嘉琪拍拖，當年一度傳因謝安琪介入而分手。張繼聰與謝安琪於2007年結婚，育有一子一女，是圈中公認的模範夫妻。他們的愛情故事，從最初不被看好，到如今成為人人稱羨的幸福家庭，經歷了不少風雨。謝安琪當年歌唱事業如日中天，外界不時將她與老公張繼聰的事業作比較，張繼聰甚至一度被人笑稱是「謝生」，暗諷他靠老婆。縱然曾多年來不被外界看好，張繼聰專心做好自己的工作，亦未因外界的目光影響與謝安琪的婚姻，張繼聰曾公開分享寵妻之道：「不斷愛上同一個人」，直言是他們婚姻保鮮的秘訣。張繼聰一家四口現居於大埔一個佔地4000呎的獨立屋，家庭生活美滿，對於張繼聰而言，家庭是他最強大的後盾。

在他為《金童》艱苦奮鬥的日子裡，家人的支持無疑是他最大的動力。如今，憑藉《金童》的精采表現，他成功提名金像獎「最佳男主角」，這不僅是對他演技的肯定，更是對他多年來堅持與付出的最好回報。

香港電影金像獎頒獎禮2026詳情：

日期：2026年4月19日（日）

直播連結：ViuTV 99台 https://viu.tv/ch/99

香港電影金像獎背景？

被譽為「東方荷里活」的香港，每年都有一場萬眾矚目的電影界盛事——香港電影金像獎（Hong Kong Film Awards）。自1982年創辦以來，這個頒獎典禮不僅是香港電影界的最高榮譽，更是全球華語影壇最具指標性的獎項之一。香港電影金像獎見證了香港電影的輝煌歲月與發展歷程。從風靡全球的港產片，到如今百花齊放的華語電影，金像獎的舞台上從不缺少星光熠熠的瞬間。每一座獎盃，都代表著對電影藝術家不懈努力的最高肯定。作為全球華人社會的焦點，香港電影金像獎的頒獎典禮覆蓋全球，讓世界各地的影迷都能共同見證「有華人的地方就有港產片」的文化魅力。它不僅是一場頒獎典禮，更是一次對香港及華人電影文化的致敬與傳承，持續引領著華語電影的潮流。

香港電影金像獎官方專頁：https://www.hkfaa.com/index.html