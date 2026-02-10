第44屆香港電影金像獎提名名單出爐 古天樂雙料入圍影帝硬撼梁家輝張繼聰 章子怡大戰陳法拉爭影后

香港電影金像獎／金像獎2026／最佳男主角／最佳女主角丨年度本地影壇盛事《第44屆香港電影金像獎》今日（2月10日）下午2時30分，透過「香港電影金像獎」Facebook 專頁網上直播形式，公佈本屆18個獎項的完整提名名單。《第44屆香港電影金像獎》停止頒發「最佳亞洲華語電影」獎，而據大會於2026年1月13日公佈年度片目，共有47部電影符合參賽資格（未包括《不赦之罪》、《今天應該很高興》、《送院途中》及《地母》）。在2025年上映的多部港產片中，由《再見UFO》、《水餃皇后》、《風林火山》、《尋秦記》、《金童》、《世外》 、《女孩》 及《醬園弄·懸案》等都獲得不少提名。當中最佳男主角、最佳女主角等重要獎項，成為最大焦點。

《第44屆香港電影金像獎》的影帝、影后、最佳男配角及最佳女配角等個人演技獎項競爭相當激烈，多位資深演員與影壇新貴同時獲得提名，此外不少技術獎項競爭亦非常激烈。

《第44屆香港電影金像獎》的完整提名名單如下：

最佳電影

《世外》

《再見UFO》

《風林火山》

《尋秦記》

《醬園弄・懸案》

最佳導演

舒淇《女孩》

吳啟忠《世外》

梁栢堅《再見UFO》

李子俊、周汶儒《私家偵探》

陳可辛、韓帥《醬園弄・懸案》

最佳編劇

郭家禧、李振傑、何肇康、蔡嘉桁《UFO 離奇命案》

舒淇《女孩》

楊寶文《世外》

江皓昕、錢小蕙《再見UFO》

周汶儒《私家偵探》

最佳男主角

古天樂《私家偵探》

張繼聰《金童》

梁家輝《捕風追影》

古天樂《尋秦記》

陳家樂《像我這樣的愛情》

最佳女主角

馬麗《水餃皇后》

許恩怡《無名指》

廖子妤《像我這樣的愛情》

章子怡《醬園弄・懸案》

陳法拉《贖夢》

最佳男配角

陳湛文《UFO 離奇命案》

袁富華《水餃皇后》

黃又南《再見UFO》

林家熙《拼命三郎》

杜德偉《風林火山》

最佳女配角

鄧濤《女孩不平凡》

惠英紅《水餃皇后》

衛詩雅《再見UFO》

鮑起靜《風林火山》

滕麗名《尋秦記》

最佳新演員

鄧濤《女孩不平凡》

李佳芯《金童》

李哲坤《捕風追影》

周祗月《逆轉上半場》

蘇子茵《給愛麗絲》

新晉導演

舒淇《女孩》

吳啟忠《世外》

龔兆平《他年她日》

麥浚龍《風林火山》

郭家禧、李振傑《UFO 離奇命案》

最佳攝影

余靜萍《女孩》

梁銘佳《再見UFO》

Sion Michel, Richard Bluck《風林火山》

謝忠道《尋秦記》

包軒鳴《醬園弄・懸案》

最佳剪接

許宏宇、周元、杜杜《再見UFO》

張叔平《風林火山》

張一博《捕風追影》

黃海、陸志灝《尋秦記》

張叔平、張一博《醬園弄・懸案》

最佳美術指導

張小踏《世外》

文念中、曾嘉碧《他年她日》

麥浚龍、奚仲文、周世鴻、Jona Sees《風林火山》

林偉健《尋秦記》

孫立、劉敏雄《醬園弄・懸案》

最佳服裝造型設計

文念中、蘇進欣《他年她日》

蘇柏傑、王汁《風林火山》

張兆康《尋秦記》

吳里璐《醬園弄・懸案》

王寶儀《贖夢》

最佳動作設計

黃偉亮《金童》

鄧瑞華、熊欣欣《風林火山》

蘇杭《捕風追影》

洪金寶《尋秦記》

羅浩銘《觸電》

最佳音響效果

姚俊軒、張文愷《世外》

Nopawat Likitwong, Poolpetch Hatthakitkosol, Dhanarat Dhitirojana《風林火山》

王硯偉、劉貝兒《捕風追影》

石俊健《尋秦記》

James Ashton《蛟龍行動》

最佳視覺效果

陳迪凱《再見UFO》

伊諾、余日東、周劍鴻、黎子飛《風林火山》

郭偉霆、林駿宇、余國亮、郭泰《尋秦記》

梁仲文《觸電》

楊敏杰、楊文傑《贖夢》

最佳原創電影音樂

周莉婷、CMgroovy、馮穎琪《世外》

朱芸編《他年她日》

崔展鴻《再見UFO》

坂本龍一、Nate Connelly《風林火山》

陳光榮、陳永健、黎鳴朗《尋秦記》

最佳原創電影歌曲

普通人《女孩不平凡》

作曲、填詞、主唱：陳蕾

Until We Meet Again《世外》

作曲、填詞：馮穎琪

主唱：秋彤

瞬間的瞬間《他年她日》

作曲：朱芸編、林俊傑

填詞：林怡鳳

主唱：林俊傑

華富一號《再見UFO》

作曲：崔展鴻

填詞：梁栢堅

主唱：黃淑蔓

永遠的失眠《贖夢》

作曲：雷頌德

填詞：朱琳

主唱：張家輝

第44屆香港電影金像獎頒獎典禮預計將於今年4月19日隆重舉行，屆時將會揭曉所有獎項的最終得主。《第44屆香港電影金像獎》完整提名名單可參閱香港電影金像獎官方網站。

《風林火山》共獲得12項提名

由麥浚龍執導的犯罪電影《風林火山》在本屆香港電影金像獎中氣勢如虹，共獲得12項提名，成為本屆獲得最多提名的電影。該片不僅強勢入圍壓軸大獎「最佳電影」，導演麥浚龍也憑此片角逐「新晉導演」獎。

在演員獎項方面，資深演員鮑起靜入圍「最佳女配角」，杜德偉亦獲「最佳男配角」提名。此外，《風林火山》在技術獎項上展現出強大實力，橫掃多項提名，包括「最佳攝影」、「最佳剪接」、「最佳美術指導」、「最佳服裝造型設計」、「最佳動作設計」、「最佳音響效果」及「最佳視覺效果」。值得一提的是，已故日本音樂大師坂本龍一亦憑本片與Nate Connelly一同入圍「最佳原創電影音樂」，讓這項提名更添意義。總體而言，《風林火山》憑藉其精良的製作和強勁的幕後班底，成為本屆金像獎的一大焦點。

《尋秦記》獲11項提名

改編自經典電視劇的電影《尋秦記》在本屆香港電影金像獎上同樣表現亮眼，共斬獲11項提名，成為另一大熱門。這部集結原班人馬的科幻動作大片，不僅成功入圍「最佳電影」五強，男主角古天樂更憑此片再度獲得「最佳男主角」提名，上演自己打自己的精彩戲碼。此外，滕麗名亦憑藉其角色入圍「最佳女配角」。

《尋秦記》在幕後製作方面也備受肯定，幾乎囊括了所有主要技術獎項的提名，包括「最佳攝影」、「最佳剪接」、「最佳美術指導」、「最佳服裝造型設計」、「最佳動作設計」、「最佳音響效果」、「最佳視覺效果」以及「最佳原創電影音樂」。全面的提名反映了電影在視覺、聽覺及動作場面上的高水平製作，使其成為本屆金像獎不可忽視的強勁對手。

關於香港電影金像獎

香港電影金像獎（Hong Kong Film Awards）是香港和華語電影界最重要的獎項之一，旨在表揚年度內表現出色的電影工作者及作品，推動本地電影文化發展。