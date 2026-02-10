Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

第44屆香港電影金像獎提名名單出爐 古天樂雙料入圍影帝硬撼梁家輝張繼聰 章子怡大戰陳法拉爭影后

影視圈
更新時間：14:55 2026-02-10 HKT
發佈時間：15:17 2026-02-10 HKT

香港電影金像獎／金像獎2026／最佳男主角／最佳女主角丨年度本地影壇盛事《第44屆香港電影金像獎》今日（2月10日）下午2時30分，透過「香港電影金像獎」Facebook 專頁網上直播形式，公佈本屆18個獎項的完整提名名單。《第44屆香港電影金像獎》停止頒發「最佳亞洲華語電影」獎，而據大會於2026年1月13日公佈年度片目，共有47部電影符合參賽資格（未包括《不赦之罪》、《今天應該很高興》、《送院途中》及《地母》）。在2025年上映的多部港產片中，由《再見UFO》、《水餃皇后》、《風林火山》、《尋秦記》、《金童》、《世外》 、《女孩》 及《醬園弄·懸案》等都獲得不少提名。當中最佳男主角、最佳女主角等重要獎項，成為最大焦點。

《第44屆香港電影金像獎》的影帝、影后、最佳男配角及最佳女配角等個人演技獎項競爭相當激烈，多位資深演員與影壇新貴同時獲得提名，此外不少技術獎項競爭亦非常激烈。

《第44屆香港電影金像獎》的完整提名名單如下：

最佳電影

  • 《世外》
  • 《再見UFO》
  • 《風林火山》
  • 《尋秦記》
  • 《醬園弄・懸案》

最佳導演

  • 舒淇《女孩》
  • 吳啟忠《世外》
  • 梁栢堅《再見UFO》
  • 李子俊、周汶儒《私家偵探》
  • 陳可辛、韓帥《醬園弄・懸案》

最佳編劇

  • 郭家禧、李振傑、何肇康、蔡嘉桁《UFO 離奇命案》
  • 舒淇《女孩》
  • 楊寶文《世外》
  • 江皓昕、錢小蕙《再見UFO》
  • 周汶儒《私家偵探》

最佳男主角

  • 古天樂《私家偵探》
  • 張繼聰《金童》
  • 梁家輝《捕風追影》
  • 古天樂《尋秦記》
  • 陳家樂《像我這樣的愛情》

最佳女主角

  • 馬麗《水餃皇后》
  • 許恩怡《無名指》
  • 廖子妤《像我這樣的愛情》
  • 章子怡《醬園弄・懸案》
  • 陳法拉《贖夢》

最佳男配角

  • 陳湛文《UFO 離奇命案》
  • 袁富華《水餃皇后》
  • 黃又南《再見UFO》
  • 林家熙《拼命三郎》
  • 杜德偉《風林火山》

最佳女配角

  • 鄧濤《女孩不平凡》
  • 惠英紅《水餃皇后》
  • 衛詩雅《再見UFO》
  • 鮑起靜《風林火山》
  • 滕麗名《尋秦記》

最佳新演員

  • 鄧濤《女孩不平凡》
  • 李佳芯《金童》
  • 李哲坤《捕風追影》
  • 周祗月《逆轉上半場》
  • 蘇子茵《給愛麗絲》

新晉導演

  • 舒淇《女孩》
  • 吳啟忠《世外》
  • 龔兆平《他年她日》
  • 麥浚龍《風林火山》
  • 郭家禧、李振傑《UFO 離奇命案》

最佳攝影

  • 余靜萍《女孩》
  • 梁銘佳《再見UFO》
  • Sion Michel, Richard Bluck《風林火山》
  • 謝忠道《尋秦記》
  • 包軒鳴《醬園弄・懸案》

最佳剪接

  • 許宏宇、周元、杜杜《再見UFO》
  • 張叔平《風林火山》
  • 張一博《捕風追影》
  • 黃海、陸志灝《尋秦記》
  • 張叔平、張一博《醬園弄・懸案》

最佳美術指導

  • 張小踏《世外》
  • 文念中、曾嘉碧《他年她日》
  • 麥浚龍、奚仲文、周世鴻、Jona Sees《風林火山》
  • 林偉健《尋秦記》
  • 孫立、劉敏雄《醬園弄・懸案》

最佳服裝造型設計

  • 文念中、蘇進欣《他年她日》
  • 蘇柏傑、王汁《風林火山》
  • 張兆康《尋秦記》
  • 吳里璐《醬園弄・懸案》
  • 王寶儀《贖夢》

最佳動作設計

  • 黃偉亮《金童》
  • 鄧瑞華、熊欣欣《風林火山》
  • 蘇杭《捕風追影》
  • 洪金寶《尋秦記》
  • 羅浩銘《觸電》

最佳音響效果

  • 姚俊軒、張文愷《世外》
  • Nopawat Likitwong, Poolpetch Hatthakitkosol, Dhanarat Dhitirojana《風林火山》
  • 王硯偉、劉貝兒《捕風追影》
  • 石俊健《尋秦記》
  • James Ashton《蛟龍行動》

最佳視覺效果

  • 陳迪凱《再見UFO》
  • 伊諾、余日東、周劍鴻、黎子飛《風林火山》
  • 郭偉霆、林駿宇、余國亮、郭泰《尋秦記》
  • 梁仲文《觸電》
  • 楊敏杰、楊文傑《贖夢》

最佳原創電影音樂

  • 周莉婷、CMgroovy、馮穎琪《世外》
  • 朱芸編《他年她日》
  • 崔展鴻《再見UFO》
  • 坂本龍一、Nate Connelly《風林火山》
  • 陳光榮、陳永健、黎鳴朗《尋秦記》

最佳原創電影歌曲

  • 普通人《女孩不平凡》

作曲、填詞、主唱：陳蕾

  • Until We Meet Again《世外》

作曲、填詞：馮穎琪

主唱：秋彤

  • 瞬間的瞬間《他年她日》

作曲：朱芸編、林俊傑

填詞：林怡鳳

主唱：林俊傑

  • 華富一號《再見UFO》

作曲：崔展鴻

填詞：梁栢堅

主唱：黃淑蔓

  • 永遠的失眠《贖夢》

作曲：雷頌德

填詞：朱琳

主唱：張家輝

第44屆香港電影金像獎頒獎典禮預計將於今年4月19日隆重舉行，屆時將會揭曉所有獎項的最終得主。《第44屆香港電影金像獎》完整提名名單可參閱香港電影金像獎官方網站

相關閱讀：金像獎2026｜滕麗名首獲提名最佳女配角：多謝TVB多年培育 李佳芯入圍新人獎：完全冇諗過

《風林火山》共獲得12項提名

由麥浚龍執導的犯罪電影《風林火山》在本屆香港電影金像獎中氣勢如虹，共獲得12項提名，成為本屆獲得最多提名的電影。該片不僅強勢入圍壓軸大獎「最佳電影」，導演麥浚龍也憑此片角逐「新晉導演」獎。

在演員獎項方面，資深演員鮑起靜入圍「最佳女配角」，杜德偉亦獲「最佳男配角」提名。此外，《風林火山》在技術獎項上展現出強大實力，橫掃多項提名，包括「最佳攝影」、「最佳剪接」、「最佳美術指導」、「最佳服裝造型設計」、「最佳動作設計」、「最佳音響效果」及「最佳視覺效果」。值得一提的是，已故日本音樂大師坂本龍一亦憑本片與Nate Connelly一同入圍「最佳原創電影音樂」，讓這項提名更添意義。總體而言，《風林火山》憑藉其精良的製作和強勁的幕後班底，成為本屆金像獎的一大焦點。

《尋秦記》獲11項提名

改編自經典電視劇的電影《尋秦記》在本屆香港電影金像獎上同樣表現亮眼，共斬獲11項提名，成為另一大熱門。這部集結原班人馬的科幻動作大片，不僅成功入圍「最佳電影」五強，男主角古天樂更憑此片再度獲得「最佳男主角」提名，上演自己打自己的精彩戲碼。此外，滕麗名亦憑藉其角色入圍「最佳女配角」。

《尋秦記》在幕後製作方面也備受肯定，幾乎囊括了所有主要技術獎項的提名，包括「最佳攝影」、「最佳剪接」、「最佳美術指導」、「最佳服裝造型設計」、「最佳動作設計」、「最佳音響效果」、「最佳視覺效果」以及「最佳原創電影音樂」。全面的提名反映了電影在視覺、聽覺及動作場面上的高水平製作，使其成為本屆金像獎不可忽視的強勁對手。

關於香港電影金像獎

香港電影金像獎（Hong Kong Film Awards）是香港和華語電影界最重要的獎項之一，旨在表揚年度內表現出色的電影工作者及作品，推動本地電影文化發展。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   
生活百科
23小時前
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
海外置業
22小時前
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫列車服務一度暫停
00:34
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫上環站至鰂魚涌站列車服務一度暫停近1小時
突發
2小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2小時前
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
旅遊
22小時前
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
兩岸熱話
15小時前
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
旅遊
22小時前
排公屋19年派長沙灣「頭獎盤」 港女死守「一潛規則」掀議：點做到！？｜Juicy叮
排公屋19年派長沙灣「頭獎盤」 港女死守「一潛規則」掀議：點做到！？｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
專訪︱黎智英判囚20年 梁愛詩：刑期合理非「走過場」 國安法從未壓迫不同政見人士
專訪︱黎智英判囚20年 梁愛詩：刑期合理非「走過場」 國安法從未壓迫不同政見人士
政情
3小時前
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
飲食
21小時前