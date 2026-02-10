第44屆香港電影金像獎提名名單出爐 古天樂雙料入圍影帝硬撼梁家輝張繼聰 章子怡大戰陳法拉爭影后
發佈時間：15:17 2026-02-10 HKT
香港電影金像獎／金像獎2026／最佳男主角／最佳女主角丨年度本地影壇盛事《第44屆香港電影金像獎》今日（2月10日）下午2時30分，透過「香港電影金像獎」Facebook 專頁網上直播形式，公佈本屆18個獎項的完整提名名單。《第44屆香港電影金像獎》停止頒發「最佳亞洲華語電影」獎，而據大會於2026年1月13日公佈年度片目，共有47部電影符合參賽資格（未包括《不赦之罪》、《今天應該很高興》、《送院途中》及《地母》）。在2025年上映的多部港產片中，由《再見UFO》、《水餃皇后》、《風林火山》、《尋秦記》、《金童》、《世外》 、《女孩》 及《醬園弄·懸案》等都獲得不少提名。當中最佳男主角、最佳女主角等重要獎項，成為最大焦點。
《第44屆香港電影金像獎》的影帝、影后、最佳男配角及最佳女配角等個人演技獎項競爭相當激烈，多位資深演員與影壇新貴同時獲得提名，此外不少技術獎項競爭亦非常激烈。
《第44屆香港電影金像獎》的完整提名名單如下：
最佳電影
- 《世外》
- 《再見UFO》
- 《風林火山》
- 《尋秦記》
- 《醬園弄・懸案》
最佳導演
- 舒淇《女孩》
- 吳啟忠《世外》
- 梁栢堅《再見UFO》
- 李子俊、周汶儒《私家偵探》
- 陳可辛、韓帥《醬園弄・懸案》
最佳編劇
- 郭家禧、李振傑、何肇康、蔡嘉桁《UFO 離奇命案》
- 舒淇《女孩》
- 楊寶文《世外》
- 江皓昕、錢小蕙《再見UFO》
- 周汶儒《私家偵探》
最佳男主角
- 古天樂《私家偵探》
- 張繼聰《金童》
- 梁家輝《捕風追影》
- 古天樂《尋秦記》
- 陳家樂《像我這樣的愛情》
最佳女主角
- 馬麗《水餃皇后》
- 許恩怡《無名指》
- 廖子妤《像我這樣的愛情》
- 章子怡《醬園弄・懸案》
- 陳法拉《贖夢》
最佳男配角
- 陳湛文《UFO 離奇命案》
- 袁富華《水餃皇后》
- 黃又南《再見UFO》
- 林家熙《拼命三郎》
- 杜德偉《風林火山》
最佳女配角
- 鄧濤《女孩不平凡》
- 惠英紅《水餃皇后》
- 衛詩雅《再見UFO》
- 鮑起靜《風林火山》
- 滕麗名《尋秦記》
最佳新演員
- 鄧濤《女孩不平凡》
- 李佳芯《金童》
- 李哲坤《捕風追影》
- 周祗月《逆轉上半場》
- 蘇子茵《給愛麗絲》
新晉導演
- 舒淇《女孩》
- 吳啟忠《世外》
- 龔兆平《他年她日》
- 麥浚龍《風林火山》
- 郭家禧、李振傑《UFO 離奇命案》
最佳攝影
- 余靜萍《女孩》
- 梁銘佳《再見UFO》
- Sion Michel, Richard Bluck《風林火山》
- 謝忠道《尋秦記》
- 包軒鳴《醬園弄・懸案》
最佳剪接
- 許宏宇、周元、杜杜《再見UFO》
- 張叔平《風林火山》
- 張一博《捕風追影》
- 黃海、陸志灝《尋秦記》
- 張叔平、張一博《醬園弄・懸案》
最佳美術指導
- 張小踏《世外》
- 文念中、曾嘉碧《他年她日》
- 麥浚龍、奚仲文、周世鴻、Jona Sees《風林火山》
- 林偉健《尋秦記》
- 孫立、劉敏雄《醬園弄・懸案》
最佳服裝造型設計
- 文念中、蘇進欣《他年她日》
- 蘇柏傑、王汁《風林火山》
- 張兆康《尋秦記》
- 吳里璐《醬園弄・懸案》
- 王寶儀《贖夢》
最佳動作設計
- 黃偉亮《金童》
- 鄧瑞華、熊欣欣《風林火山》
- 蘇杭《捕風追影》
- 洪金寶《尋秦記》
- 羅浩銘《觸電》
最佳音響效果
- 姚俊軒、張文愷《世外》
- Nopawat Likitwong, Poolpetch Hatthakitkosol, Dhanarat Dhitirojana《風林火山》
- 王硯偉、劉貝兒《捕風追影》
- 石俊健《尋秦記》
- James Ashton《蛟龍行動》
最佳視覺效果
- 陳迪凱《再見UFO》
- 伊諾、余日東、周劍鴻、黎子飛《風林火山》
- 郭偉霆、林駿宇、余國亮、郭泰《尋秦記》
- 梁仲文《觸電》
- 楊敏杰、楊文傑《贖夢》
最佳原創電影音樂
- 周莉婷、CMgroovy、馮穎琪《世外》
- 朱芸編《他年她日》
- 崔展鴻《再見UFO》
- 坂本龍一、Nate Connelly《風林火山》
- 陳光榮、陳永健、黎鳴朗《尋秦記》
最佳原創電影歌曲
- 普通人《女孩不平凡》
作曲、填詞、主唱：陳蕾
- Until We Meet Again《世外》
作曲、填詞：馮穎琪
主唱：秋彤
- 瞬間的瞬間《他年她日》
作曲：朱芸編、林俊傑
填詞：林怡鳳
主唱：林俊傑
- 華富一號《再見UFO》
作曲：崔展鴻
填詞：梁栢堅
主唱：黃淑蔓
- 永遠的失眠《贖夢》
作曲：雷頌德
填詞：朱琳
主唱：張家輝
第44屆香港電影金像獎頒獎典禮預計將於今年4月19日隆重舉行，屆時將會揭曉所有獎項的最終得主。《第44屆香港電影金像獎》完整提名名單可參閱香港電影金像獎官方網站。
相關閱讀：金像獎2026｜滕麗名首獲提名最佳女配角：多謝TVB多年培育 李佳芯入圍新人獎：完全冇諗過
《風林火山》共獲得12項提名
由麥浚龍執導的犯罪電影《風林火山》在本屆香港電影金像獎中氣勢如虹，共獲得12項提名，成為本屆獲得最多提名的電影。該片不僅強勢入圍壓軸大獎「最佳電影」，導演麥浚龍也憑此片角逐「新晉導演」獎。
在演員獎項方面，資深演員鮑起靜入圍「最佳女配角」，杜德偉亦獲「最佳男配角」提名。此外，《風林火山》在技術獎項上展現出強大實力，橫掃多項提名，包括「最佳攝影」、「最佳剪接」、「最佳美術指導」、「最佳服裝造型設計」、「最佳動作設計」、「最佳音響效果」及「最佳視覺效果」。值得一提的是，已故日本音樂大師坂本龍一亦憑本片與Nate Connelly一同入圍「最佳原創電影音樂」，讓這項提名更添意義。總體而言，《風林火山》憑藉其精良的製作和強勁的幕後班底，成為本屆金像獎的一大焦點。
《尋秦記》獲11項提名
改編自經典電視劇的電影《尋秦記》在本屆香港電影金像獎上同樣表現亮眼，共斬獲11項提名，成為另一大熱門。這部集結原班人馬的科幻動作大片，不僅成功入圍「最佳電影」五強，男主角古天樂更憑此片再度獲得「最佳男主角」提名，上演自己打自己的精彩戲碼。此外，滕麗名亦憑藉其角色入圍「最佳女配角」。
《尋秦記》在幕後製作方面也備受肯定，幾乎囊括了所有主要技術獎項的提名，包括「最佳攝影」、「最佳剪接」、「最佳美術指導」、「最佳服裝造型設計」、「最佳動作設計」、「最佳音響效果」、「最佳視覺效果」以及「最佳原創電影音樂」。全面的提名反映了電影在視覺、聽覺及動作場面上的高水平製作，使其成為本屆金像獎不可忽視的強勁對手。
關於香港電影金像獎
香港電影金像獎（Hong Kong Film Awards）是香港和華語電影界最重要的獎項之一，旨在表揚年度內表現出色的電影工作者及作品，推動本地電影文化發展。