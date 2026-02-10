金像獎2026｜滕麗名首獲提名最佳女配角：多謝TVB多年培育 李佳芯入圍新人獎：完全冇諗過

金像獎2026丨第44屆香港電影金像獎完整提名名單今日（10日）公佈。除了「最佳男主角」常客古天樂、梁家輝；「最佳女主角」常客章子怡這些熟面孔，亦有不少TVB出身的演員首次提名金像獎。其中近年到荷里活發展的陳法拉，就憑《贖夢》首度獲提名影后；滕麗名憑《尋秦記》入圍「最佳女配角」；視后李佳芯憑《金童》首次入圍金像獎「最佳新演員」。此外，參演《風林火山》的杜德偉對於有份提名「最佳男配角」，都表示相當驚喜及高興。

滕麗名憑《尋秦記》提名「最佳女配角」

滕麗名憑電影《尋秦記》獲提名「最佳女配角」，她今日（10日）以電話回覆《星島頭條》表示好開心，自己沒有想過得到提名，要多謝古老闆（古天樂），如果不是他，自己沒機會上大銀幕，也要多謝TVB多年培育，不過她認為有機會很開心，是否得獎也是其次，對入行多年首次得到電影提名，她說：「當多個足跡，多一個掌印，有提名已經當贏！」

陳法拉首度角逐金像影后

今屆金像獎影帝、影后、最佳男配角及最佳女配角等項競爭相當激烈，古天樂出現「自己打自己」的情況，憑主演《私家偵探》及《尋秦記》入圍角逐「最佳男主角」，張繼聰則憑《金童》作出「零的突破」，與梁家輝《捕風追影》等拗手瓜爭影帝寶座。而「最佳女主角」方面，廖子妤及《贖夢》陳法拉齊齊「處女下海」，初嘗角逐影后滋味，與《無名指》許恩怡、《水餃皇后》馬麗及《醬園弄．懸案》章子怡爭獎。初嘗角逐影后的陳法拉說：「事隔十年再返香港拍攝港產片，得到提名非常感動，很感激香港的同行及觀眾沒有忘記我。亦很感謝導演張家輝及監製鍾珍給我這次機會，還有感謝整個團隊令我的角色能夠這麼立體及豐富。」

李佳芯入圍金像獎「最佳新演員」

李佳芯憑《金童》首次入圍金像獎「最佳新演員」，她回覆《星島頭條》時表示：「真係完全冇諗過，因為記得嗰陣時，係舊公司拍劇拍到天昏地暗，其中一日度左期拍攝，同埋係金童入面，只係阿聰回憶入邊出現，好少片段，當中係完全冇得warm up ，冇得睇前面後面點去演，一黎就要拍，所以有提名係好驚喜。」

相關閱讀：第44屆香港電影金像獎提名名單出爐 古天樂雙料入圍影帝硬撼梁家輝張繼聰 章子怡大戰陳法拉爭影后

杜德偉憑《風林火山》入圍最佳男配角

杜德偉憑《風林火山》入圍最佳男配角，今日（10日）是杜德偉生日，果然雙喜臨門：「心情非常興奮，因為我覺得去到我而家呢個階段，人生仲有呢一個第一次，而且呢個第一次係我從來冇諗過。《風林火山》呢套戲推出嘅時候，好多人睇咗都話我個角色好突出，我自己睇呢個係我一個好鍾意嘅角色，自己又做得開心，但係當人哋話我做得很好嘅時候，我只不過覺得自己盡力去做，真係冇諗過，而家我嘅心情就覺得好興奮。今日咁啱係我生日，收到呢個消息，對我嚟講係一個好好嘅生日禮物，同時對我現階段嘅事業係一個好大嘅鼓勵。

張繼聰自資6位數電影《金童》獲3項提名

張繼聰自資6位數、由策劃、主演的電影《金童》榮獲今屆金像獎3項提名，當中包括：最佳男主角張繼聰、最佳新演員李佳芯與及最佳動作設計黃偉亮，為此，張繼聰說：「好開心啊！頭先宣佈嗰一刻呢，其實內心都好激動，即係因為行到嚟呢一步，有咁樣嘅成績真係好唔容易。咁喺我心裏面最感動嘅地方係，因為呢個係成個團隊好多人嘅嘅努力，即係唔係得我一個就可以做到，係好多人奮不顧身去成就呢件事，諗起入面幫我手嘅團隊，每一位兄弟姊妹呢個心就好感恩。同埋，我都好開心積師傅（黃偉亮）同埋Ali (李佳芯）都有一齊提名，咁所以係非常之開心啊！我覺得呢件事真係好勵志，即係由Day 1準備呢套戲、到拍攝、到籌備上映、上映嘅時候遇到所有嘢都係勵志片，咁我覺得證明係勵志片喺市場上係有市場；喺人生上其實都係仲有勵志片嘅事情會發生，所以都好開心，人係應該保持正面嘅諗法、保持希望、保持熱情咁樣，所以好多謝好多謝大家對我嘅支持，我係完全收到晒！」

衛詩雅憑《再見UFO》入圍女配角感榮幸

衛詩雅今年憑《再見UFO》入圍最佳女配角：「因為當時我正身負宣讀今屆入圍名單的重任，緊張到完全反應不來。此刻我感到非常榮幸和鼓舞，多謝大家的肯定，也謝謝導演、監製、劇組和演員夥伴們，以及一路支持我的家人，公司，同事及朋友。再次能夠透過角色被觀眾看見，是我作為演員很大的鼓勵，未來我會繼續努力，把更多真誠的表演帶給大家。」入圍最佳編劇的江皓昕說：「多謝監製、導演、每一位演員和工作人員。多謝華富邨、多謝航行者一號、多謝他媽歌池、多謝解剖外星人。多謝香港，多謝喜歡香港的香港人。」入圍原創電影音樂及原創電影歌曲的崔展鴻亦說：「多謝Amy和編導相信我、多謝音樂保護我。要我的家人和邊身愛我的朋友們掛心讓我感到很不好意思同時，知道自己很幸運的一件事。多謝「再見UFO」。」入圍「原創電影歌曲」《華富一號》主唱的黃淑蔓還說：「由2015年第一次企喺金像獎舞台，當時我14歲，到2026年可以再次入圍最佳原創電影歌曲，好感恩，多謝再見UFO呢一套電影。感激呢個行業，同所有同我一齊完成音樂嘅夥伴，我哋金像獎見啦！」入圍「視覺效果」的陳迪凱則說：「好榮幸可以坐上呢架UFO，多謝生命中所有曾經遇上、讓我成長嘅人。希望大家喺戲中搵到自己嘅UFO。」

陳家樂繼續踏實地走好演員這條路

陳家樂憑《像我這樣的愛情》被提名最佳男主角，他說：「非常感恩能夠因這個角色而獲得提名。這次演出讓我遇見了許多值得學習的同行者，多謝導演、Fish和其他演員對手、台前幕後的工作人員共同成就了，這部電影，也讓我在表演上得到一次重要的歷練。多謝金像獎的選民給予我這份鼓勵，感激公司一直以來的栽培。我會把這份肯定化為前行的動力，在往後的作品中，繼續踏實地走好演員這條路。」