金像獎2026｜章子怡憑《醬園弄．懸案》提名最佳女主角 盤點大滿貫影后傳奇星途與情路

金像獎2026／章子怡／最佳女主角／醬園弄．懸案丨第44屆香港電影金像獎（Hong Kong Film Awards）將於2026年4月19日在香港文化中心隆重舉行，屆時ViuTV 99台將全程直播頒獎盛況。本屆最佳女主角獎項競爭激烈，現年47歲的國際影星章子怡，憑藉在電影《醬園弄．懸案》中的精湛演出，第5次獲得金像獎影后提名。此前，她曾以《2046》及《一代宗師》兩度封后。與她一同角逐后座的實力派演員包括：憑《水餃皇后》入圍的馬麗、《無名指》的許恩怡、《像我這樣的愛情》的廖子妤，以及《贖夢》的陳法拉。《星島頭條》將深入剖析章子怡的傳奇演藝生涯，回顧這位金像獎、金馬獎、百花獎、華表獎、金雞獎「大滿貫」影后的光輝歲月與感情歷程。

金像獎2026丨章子怡憑《醬園弄．懸案》提名最佳女主角

在陳可辛執導的《醬園弄．懸案》中，章子怡挑戰了一個極具複雜性的角色——詹周氏。故事背景設定於1940年代的上海，她飾演一名被控謀殺並肢解親夫的底層婦女。這位角色甚至沒有自己的名字，在長年累月的家庭暴力下，最終走上極端。章子怡為此角色罕有地以短髮及「毀容式」的憔悴造型示人，完美駕馭了角色內心的掙扎與層次感。她的演出被譽為充滿力量與深度，此次再獲金像獎提名，可謂眾望所歸。

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金像獎2026丨章子怡從「謀女郎」變「國際章」

章子怡的演藝生涯起點極高，堪稱傳奇。19歲時，她被國際名導張藝謀慧眼識中，主演電影《我的父親母親》，並憑此片一舉奪得百花獎最佳女主角，從此「謀女郎」的身份讓她備受矚目。事業的首次重大飛躍，則是在李安執導的武俠經典《臥虎藏龍》中，她飾演的「玉嬌龍」一角，以其充滿叛逆與力量感的演出，成功讓章子怡打入國際影壇，奠定了她「國際章」的崇高地位。

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金像獎2026丨章子怡曾獲金球獎影后提名

繼《臥虎藏龍》後，章子怡的國際事業扶搖直上，接連主演了《英雄》、《十面埋伏》及《藝伎回憶錄》等大製作。她更憑藉《藝伎回憶錄》獲得美國金球獎最佳女主角提名，成為全球知名的東方臉孔。章子怡的事業巔峰，無疑是王家衛執導的《一代宗師》，片中「宮二」一角讓她橫掃香港電影金像獎、金馬獎、金雞獎等所有重要的華語電影獎項，完成了史無前例的「大滿貫」影后壯舉。近年，她持續挑戰自我，在《羅曼蒂克消亡史》及首部電視劇《上陽賦》中，展現了頂級演員的多樣性與無限可能。

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金像獎2026丨章子怡多段戀情轟動一時

章子怡的感情生活，如同她的電影事業一樣，始終是公眾關注的焦點。出道初期，她與恩師張藝謀的緋聞曾一度甚囂塵上。2004年，她與霍英東集團的霍啟山當街擁吻被傳媒拍到，戀情轟動全港，但這段關係僅維持兩年，據傳因霍家反對而結束。其後，章子怡與外籍富豪Vivi Nevo高調訂婚，但婚事最終告吹，兩人於2010年分手。結束跨國戀後，她與央視著名主持人撒貝寧的戀情亦曾引起熱議，但有傳因章子怡母親反對而未能修成正果。

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金像獎2026丨章子怡與汪峰離婚收場

最終，章子怡在2015年情歸內地搖滾歌手汪峰，兩人註冊結婚並誕下一子一女，共同走過了八年的婚姻生活。然而，這段婚姻在2023年10月正式畫上句點。兩人發表共同聲明，宣布和平離婚，並承諾未來將繼續以親人身份共同撫養孩子，聲明中更強調「分離不代表辜負或背叛」，以此回應外界的各種揣測。離婚後的章子怡，將更多精力專注於她的演藝事業。

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