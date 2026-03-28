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金像獎2026｜衛詩雅《再見UFO》挑戰最佳女配角  回顧「七料影后」的吸金之路與婚姻生活

影視圈
更新時間：21:30 2026-03-28 HKT
發佈時間：21:30 2026-03-28 HKT

金像獎2026丨第44屆香港電影金像獎（44rd Hong Kong Film Awards）將於2026年4月19日假香港文化中心大劇院舉行，由ViuTV 99台足本現場直播。現年41歲、上屆金像影后衛詩雅，憑《再見UFO》再戰最佳女配角獎，同場競逐的還有憑《女孩不平凡》入圍的鄧濤、《水餃皇后》的惠英紅、《風林火山》的鮑起靜，以及《尋秦記》的滕麗名，競爭可謂相當激烈。《星島頭條》為讀者整理衛詩雅出道18年經歷，回顧她如何憑《破‧地獄》橫掃頒獎禮成為「七料影后」，事業攀升成為廣告「吸金后」，並與醫美醫生周祉安結婚成為幸福人妻細節。

衛詩雅憑《再見UFO》挑戰最佳女配角

在《再見UFO》中，衛詩雅挑戰與過往截然不同的角色，飾演男主角徐天佑的暗戀對象「梁穎恩」。其充滿女人味的演繹，已率先為她贏得「香港電影導演會年度頒獎典禮」的最佳女配角獎，足證其演技百變，備受專業肯定。

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金像獎2026丨衛詩雅憑《破‧地獄》封七料影后

上屆香港電影金像獎影后衛詩雅，去年憑電影《破‧地獄》中精湛的演技首度封后，更一口氣橫掃各大頒獎禮，成為「七料影后」，包括第39屆華鼎獎「華語最佳影視女演員」、第61屆亞太影展「最佳女主角」、第五屆新時代國際電影節金揚花獎「最佳女主角」、第16屆澳門國際電影節「最佳女主角」、2024年度香港電影導演會年度大獎「最佳女主角」、第43屆香港電影金像獎「最佳女主角」、第19屆芝加哥亞洲躍動電影節「傑出演員獎」，令她演藝事業攀上高峰。

金像獎2026丨衛詩雅狂吸千萬成廣告新寵

自從榮登影后寶座後，衛詩雅人氣急升、身價水漲船高。她健康、勤奮又貼地的形象深得觀眾及品牌喜愛，旋即成為廣告商的寵兒。據指在過去短短半年間，衛詩雅接拍的廣告及出席活動的收入已狂吸逾千萬港元，更曾登上「十大賺錢KOL」排行榜的亞軍，被譽為新一代「吸金后」，吸金能力驚人。

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金像獎2026丨衛詩雅嫁醫美醫生周祉安

除了演藝事業得意名利雙收之外，衛詩雅去年更與醫美醫生男友周祉安正式拉埋天窗，喜訊獲得全城祝福。衛詩雅曾甜蜜分享，雖然自己性格大情大性，丈夫則相對冷靜，但兩人性格互補。她欣賞周醫生在她情緒激動時能溫柔安撫，並大讚對方像「Google」一樣無所不知，是個既聰明又甜蜜的人生戰友。翻查資料，周祉安醫生擁有極為專業的醫學背景，包括港大內外全科醫學士、倫敦大學臨床皮膚學深造文憑等多個資歷，並在2023年於中環開設大型醫學美容中心。

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金像獎2026丨衛詩雅曾歷事業低潮考牌自救

回顧衛詩雅的演藝路，並非一帆風順。2008年出道的她，雖憑著鄰家女孩的甜美形象成為零負評女神，卻也曾長年處於事業低潮。不過，她並未因此氣餒，反而積極裝備自己，考獲大量專業牌照以備不時之需，包括：專業鑽石鑑定證書、導遊牌、救生員拯溺章、船主牌及大偈牌、潛水牌、初級中醫証書和寵物傳心術，這種驚人的學習能力及毅力，讓她被網民戲稱為「牌王」。

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日期：2026年4月19日（星期日）
地點：香港文化中心
電視直播：ViuTV 99台（直播連結 https://viu.tv/ch/99
舉行時間：紅地氈（下午4時30分）；頒獎典禮（下午7時30分）

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