導演會頒獎禮2026｜衛詩雅攞獎攞到手軟 忘形爆手機號碼爭取工作機會 願減片酬撐香港電影

衛詩雅去年憑《破．地獄》奪「香港電影導演會年度頒獎典禮」最佳女主角殊榮，今年則憑《再見UFO》奪該會女配角獎，她形容是巨大的鼓勵，領獎時不斷提醒自己不要失禮，還是忍不住激動落淚，又在台上公開電話號碼，呼籲各界找她工作，笑稱做演員比較被動，一心想有更多機會，有更多導演、監製找她工作。

衛詩雅拉《再見UFO》團隊慶祝

衛詩雅受訪時自覺精明，有在台上說出電話號碼，問到會不會減片酬？她指只要角色和劇本好，不介意減片酬演出，「最重要是香港電影好。」可會對金像獎更有信心？她稱入圍者都是有實力的演員，以平常心對待，又說這晚無帶老公出席，留待金像獎與他行紅地毯。問會如何慶祝？她表示未有想法，最想和《再見UFO》團隊慶祝，近排主力出席電影謝票活動，望觀眾多多支持。