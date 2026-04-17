金像獎2026丨古天樂憑《私家偵探》《尋秦記》提名最佳男主角 回顧30年演藝傳奇 TVB視帝變影壇大亨

金像獎2026／古天樂／最佳男主角／私家偵探／尋秦記丨第44屆香港電影金像獎（Hong Kong Film Awards）將於2026年4月19日在香港文化中心大劇院盛大舉行，並由ViuTV 99台進行現場直播。現年55歲的古天樂曾以《殺破狼·貪狼》榮獲金像影帝，今年憑藉《私家偵探》與電影版《尋秦記》兩部傑出作品，雙重提名「最佳男主角」，成為奪獎大熱。與他一同角逐此項殊榮的包括《金童》的張繼聰、《捕風追影》的梁家輝及《像我這樣的愛情》的陳家樂。《星島頭條》將深入回顧古天樂出道逾30年的非凡歷程，從兩度榮登TVB視帝，到首奪金像影帝，再到創立「天下一」電影公司，晉身為香港演藝人協會及香港電影工作者總會的會長，展現其在香港影壇的影響力。

金像獎2026丨古天樂憑《私家偵探》、《尋秦記》提名影帝

在電影《私家偵探》中，古天樂細膩詮釋了一位遭遇妻子背叛的私家偵探「歐陽偉業」，其成熟內斂的演技極具說服力，並已為他贏得香港電影評論學會大獎的最佳男演員，為其影帝之路再添籌碼。而在萬眾期待的《尋秦記》電影版中，他重塑經典角色「項少龍」，將角色的瀟灑與深情演繹得淋漓盡致，絲毫不見包袱。這是他演藝生涯中首次有兩部作品同時入圍金像獎最佳男主角，足見其演技的深度與廣度。

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金像獎2026丨古天樂曾兩奪視帝

回顧古天樂的演藝之路，可謂充滿傳奇色彩。他年少時曾因涉及搶劫案件，結果被判服刑22個月，但這段經歷並未阻礙其星途。1993年加入TVB後，他迅速嶄露頭角，更在1994年獲張國榮公開點名為接班人。古天樂不負眾望，憑藉在《刑事偵緝檔案IV》及《尋秦記》的精湛演出，兩度摘下TVB「最佳男主角」（視帝）大獎。其後，他轉戰大銀幕，從《陰陽路》系列到《絕世好Bra》等商業電影均大受歡迎，並透過參演杜琪峰的《柔道龍虎榜》與《黑社會》系列，演技逐漸獲得業界肯定。

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金像獎2026丨古天樂憑《殺破狼·貪狼》封金像影帝

在影壇打拼多年後，古天樂的演技日益精進，在電影《門徒》中飾演的吸毒者角色令人印象深刻，其後更憑《一個好爸爸》和《掃毒》兩度獲得金像獎最佳男主角提名。2017年，他在《殺破狼·貪狼》中飾演為女復仇的父親，不僅親身上陣完成高難度動作場面，其情感爆發力更征服了評審，終結陪跑生涯，首次榮獲香港電影金像獎影帝。同年，他更憑此片橫掃香港電影導演會年度大獎及亞洲電影大獎的最佳男主角，成為「三料影帝」。

金像獎2026丨古天樂創立「天下一」成影壇大亨

除了作為一名頂尖演員，古天樂更展現其商業遠見。他於2013年創立「天下一電影公司」，投身電影投資與製作，致力推動香港電影工業發展。多年來，他投資了如《五個小孩的校長》、《明日戰記》、《九龍城寨之圍城》及《尋秦記》等多部叫好又叫座的電影，被視為新一代的影壇大亨。作為現任香港演藝人協會及香港電影工作者總會會長，他對電影界的熱誠與付出有目共睹，甚至曾被向華強譽為香港電影的「最後守夜人」，讚揚他為港產片幾乎押下全部身家的奉獻精神。

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金像獎2026丨古天樂曾腦有瘀血短暫失明

在銀幕上形象硬朗的古天樂，其實也曾面臨不少健康問題。他透露童年時腦部曾有瘀血，一度引發短暫失明，經診斷後證實與出生時缺氧有關，幸而服藥後已無大礙。此外，他也坦言自己有失憶的困擾。童年時期，他還經歷過被馬匹踢中頭部，以及在中學五年級時被貨車撞倒並短暫昏迷的意外，可謂歷經波折。

金像獎2026丨古天樂入行後僅認一女友

在感情生活方面，古天樂向來低調。入行至今，他唯一公開承認的女友是因合作拍攝《餐餐有宋家》而結緣的黃𨥈瑩。兩人曾相戀七年，可惜最終未能開花結果，以分手收場。至於多年來與他合作無間、默契十足的宣萱，雖然是廣大網民心目中的理想一對，但兩人均明確表示，彼此之間僅有深厚友誼，從未擦出愛情火花。

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