古天樂、廖子妤「香港電影評論學會」封帝后 承諾開戲贈興 劉青雲恨演《夜王》歡哥：搵我一定仆到去

《第三十二屆香港電影評論學會大獎頒獎典禮》在西灣河舉行，由五奪「評論學會影帝」的劉青雲擔任頒獎嘉賓，頒發五項大獎。青雲在頒獎前展現風趣一面，笑言有留意《夜王》，見到一班女生跟V姐歡哥「搵食」，是職業無分貴賤，又以張學友的歌《遙遠的她》，寄語電影行業「熱情若無變，那管他滄桑變化。」被問可有說話給曾拍檔的古仔及新一代演員？青雲笑話沒有話要說，只著大家要記住自己、去演好作品。問到台下導演找他合作可以嗎？他笑言好又自認「濫」，又笑言：「多女演員我一定會拍，如果搵我做歡哥，我一定仆到去！」

廖子妤獲劉青雲頒獎：好正

「評論學會影后」廖子妤在台上感謝台前幕後及老闆古天樂，笑言睇香港電影大，自小已是電視兒童，因父母忙碌將她交給電視照顧，「爸爸有賣翻版VCD的朋友，所以會帶很多碟回家，但他不知道裡面有港產片、三級片，所以自小甚麼片都看，很喜歡電影世界、很浪漫，我期望人生會發生更多浪漫的事，現在我企在這裡、劉青雲頒獎給我、超級正！」她又指聽聞得獎後三年沒戲拍的都市傳說，希望不會成真，因她已準備好繼續觀察、模仿，迎接更多角色。而「評論學會影帝」古仔上台時，不忘幽劉青雲一默，笑言可以請他下台，因他站在台上好似好悶，又指最近出門，很多人表示自小看他的作品長大，而他則自小看青雲的《新紮師兄》長大。古仔指在馬來西亞與當地團隊合作，已是一項改變，表現令他喜出望外，大家同樣拼搏，又指電影圈一直迎來轉變，「面對科技發展、AI、串流平台，希望大家繼續支持香港電影、支持我們做落去。」

古仔最想林峯入圍金像獎

影帝古天樂與影后廖子妤在頒獎禮後受訪，談到從老友劉青雲手上獲獎，古仔表示開心，對於得獎他沒有太多想法，但在公布當日聽到結果時都呆呆地，不敢置信，他指除了青雲外，《絕世好Bra》的監製也在場，問到班底可有機會再合作？古仔表示一定有機會，因電影是夢想世界，最重要是有好劇本，笑言可再合作拍《絕世好嘢》。問古仔下個目標是金像獎影帝？他著廖子妤先答，她表示下個目標是繼續「拍好啲戲」，古仔也和應會「拍好啲戲」，又指能入圍金像獎已是肯定，沒有說目不目標。至於評論學會首輪討論已一致決定古仔得獎，廖子妤則與周秀娜在第二輪中分出勝負，古仔表示沒留意過程，只有留意學會對演出的評論。至於金像獎兩部作品雙料爭影帝，古仔指過往經驗會分薄票源，但他沒所謂，兩部作品入圍是最開心的事，但他亦嘆：「我最想是林峯《尋秦記》入圍！」

廖子妤台上差一點便喊

廖子妤則指得獎很開心，但台上忘了向學會道謝，古仔即笑言可以收回獎項。廖子妤指是首座影后寶座，也想再有第二座，但不到自己控制，問是否怕得獎魔咒無戲拍？她指有沒有得獎最擔心都是無戲拍，問請古老闆開套戲獎勵一下？古仔即笑言：「好呀！」廖子妤指在台上差一點便喊，不斷提自己要忍住、不可以喊，結果便忘了要多謝的人，古仔即笑指她不適合拍打戲，因會記不住動作，廖子妤笑言是，幸有武指一直提點她。廖子妤又指很開心能從劉青雲手上獲獎，老闆古天樂則在台下支持，古仔即反問哪次得獎不支持，廖子妤表示：「最鍾意是香港電影，見到《絕世好Bra》組合好開心，因為我未戴Bra已經睇《絕世好Bra》學戴Bra，哈哈！」古仔指廖子妤向兩個男人學習，希望沒影響到發育，她反指媽媽沒教、同學們則都戴錯了，古仔好奇她看三級片沒被禁止？廖子妤指父母發現時有關電視，但她趁父母出門再偷偷睇，不過沒禁止她看《絕》，又即時模仿古仔做俯身戴Bra動作。問到影帝影后有機會合作嗎？古仔稱一定有機會，至於陳德森導演宣布開拍電影《一九四一》，古仔直認有傾過，問初步決定演出？他表示很初步，未睇劇本，他亦正構思更多電影計劃，最重要是有新發展方向，問影視博覽中公布？他指未必咁快。

第三十二屆香港電影評論學會大獎得獎名單

「最佳電影」《再見UFO》

「最佳男演員」古天樂《私家偵探》

「最佳女演員」廖子妤《像我這樣的愛情》

「最佳導演」李子俊、周汶儒《私家偵探》

「最佳編劇」郭家禧、李振傑、何肇康、蔡嘉桁《UFO離奇命案》

六部推薦電影（最佳電影以外作品）

《UFO離奇命案》

《私家偵探》

《女孩》

《毛家》

《世外》

《捕風追影》