叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2025賽果不斷更新 Jeffrey搞笑謝女友 陳柏宇哽咽：從未有一年咁想攞獎
發佈時間：20:49 2026-01-01 HKT
由香港商業電台叱咤903主辦，備受矚目的年度樂壇盛事《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，於2026年1月1日晚上7時正在亞洲國際博覽館一號展館（Arena）隆重舉行。叱咤2025以「難先要你做」為主題。典禮將由森美、朱薰等一眾903 DJ擔任主持，並會透過叱咤903、881903.com、my903.com、Hong Kong Toolbar手機應用程式、商台節目重溫應用程式及ViuTV 99台進行現場直播。《星島頭條》將為讀者直擊叱咤2025盛況，及實時更新得獎名單。
叱咤2025丨直擊叱咤2025盛況
【20：30】泳兒憑《無糖可樂》奪「專業推介．叱咤十大」第4位；Jeffrey 魏浚笙憑《白色踢死兔》奪「專業推介．叱咤十大」第3位。泳兒上台感謝商業電台對她音樂風格的肯定。她特別感謝公司英皇娛樂給予的自由度，以及幕後團隊的精心打造，才能讓她安心地在音樂路上不斷探索。最後，泳兒感謝歌迷們一直以來的陪伴，承諾會繼續帶來更多好作品。Jeffrey 魏浚笙則在台上多謝經理人兼女友Evelyn，「Evelyn叫我唔好再喺台上講咩『Evelyn我愛你』，但Evelyn我愛你。」
【20：20】陳柏宇憑《我所看見的未來》奪「專業推介．叱咤十大」第6位，他坦言：「未有一年係我咁想攞獎」，並在發表感言時數度哽咽，眼泛淚光，場面感人。陳柏宇首先感謝家人，隔空向太太符曉薇和女兒示愛，隨後感謝幕後團隊，以及努力宣傳的同事。陳柏宇特別澄清，歌曲《我所看見的未來》並非一個預言，而是他對歌迷的一個「承諾」。他感性地說：「無論前景係逆定係順，我都會喺度同你哋一齊過。」最後，他強忍淚水，以顫抖的聲音獻唱得獎歌曲，真情流露，感動全場。而The Hertz則憑《逆旅》奪「專業推介．叱咤十大」第5位。
【20：18】Jay Fung馮允謙憑《吉卜力》奪「專業推介．叱咤十大」第8位；Dear Jane憑《你流淚所以我流淚》奪「專業推介．叱咤十大」第7位。
【20：05】MC張天賦憑《懷疑人生》奪「專業推介．叱咤十大」第10位；Gin Lee 李幸倪憑《白夜行》奪「專業推介．叱咤十大」第9位。
【19：50】一眾商台DJ包括森美、少爺占、Donald、謝茜嘉、朱薰、阿正、Elsie等進場，並介紹方大同的音樂夥伴出場表演，向已故的方大同致敬。
【19：30】歌手逐一進場，包括：謝安琪、Dear Jane、陳康堤、Jeffrey魏浚笙、kayan9896、黃淑蔓、陳健安、泳兒、鄧小巧、吳業坤、姚焯菲、林智樂、VIVA、麗英、193、COLLAR、193@ERROR、林家謙、MC張天賦、湯令山、Tyson Yoshi等。
叱咤2025丨姜濤、MC及林家謙歌曲呼聲高
【18：50】《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》開始前，現場循環播放各個獎項的候選名單片段，當播放「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」五強片段時，以姜濤《On a SunnyDay》、MC張天賦《說謊者》和林家謙《四月物語》的歡呼聲最大。MIRROR缺席《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，雖然不似過往有大量粉絲提供應援物拉票，但今日仍有兩名粉絲以遊走方式派應援物為姜濤拉票。不過場外只見排隊入場的觀眾，未見任何粉絲應援打卡位。
叱咤2025丨「我最喜愛的」系列焦點獎項
焦點獎項方面，「我最喜愛的」系列最後五強名單已經揭曉。競逐「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」的包括Anson Lo盧瀚霆的《Lemonade》、姜濤的《On a Sunny Day》、林家謙的《四月物語》、Ian陳卓賢的《給千億顆星選中的二人》及MC張天賦的《說謊者》。「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」的候選人有MC張天賦、林家謙、姜濤、張敬軒及盧瀚霆Anson Lo。而「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」則由Gin Lee李幸倪、Marf 邱彥筒、陳蕾、鄧麗欣及衛蘭爭奪。最後，「叱咤樂壇我最喜愛的組合」的五強包括COLLAR、Dear Jane、Pandora、MIRROR及晚安莉莉。
相關報道：「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」五強誕生 MIRROR三子成功入圍 撼張天賦林家謙
「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後五強包括：
-
Anson Lo 盧瀚霆《Lemonade》
-
姜濤《On a Sunny Day》
-
林家謙《四月物語》
-
Ian 陳卓賢《給千億顆星選中的二人》
-
MC 張天賦《說謊者》
「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」五強候選人為：
-
MC 張天賦
-
林家謙
-
姜濤
-
張敬軒
-
盧瀚霆 Anson Lo
「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」五強候選人為：
-
Gin Lee 李幸倪
-
Marf 邱彥筒
-
陳蕾
-
鄧麗欣
-
衛蘭
「叱咤樂壇我最喜愛的組合」五強包括：
-
COLLAR
-
Dear Jane
-
Pandora
-
MIRROR
-
晚安莉莉
叱咤2025丨我最喜愛的歌曲最後一輪投票
萬眾期待的「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」大獎，將於2026年1月1日的頒獎典禮當晚，由現場觀眾進行最後一輪投票，即時選出最終的得獎歌曲。根據早前在昂坪市集舉行的《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會，出席的歌手及組合陣容相當鼎盛，星光熠熠，當中包括晚安莉莉、Beanies、WHIZZ、Nowhere Boys、Pandora、ROVER、鄧小巧、吳業坤、黃妍、sica、黃明德、VIVA、kayan9896、Gareth.T、Kiri T、林奕匡、洪嘉豪、江若琳、Cloud雲浩影、JACE 陳凱詠、COLLAR、Dear Jane、Gin Lee、MC 張天賦、林家謙、陳柏宇、馮允謙及謝安琪等，不過人氣組合MIRROR早前已宣布確定缺席叱咤2025，而最終的出席陣容可能仍會有變動。
叱咤2025｜《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》詳情
日期：2025年1月1日（星期四）
時間：晚上7時
地點：亞洲國際博覽館 ARENA
相關報道：Lokman回應陳志雲為銷飛「出口術 」指有鏡仔成員現身叱咤 ：未被通知期待下次
叱咤2025丨叱咤樂壇我最喜愛的歌曲五強？
2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮得獎名單（不斷更新）：
「專業推介．叱咤十大」得主：
- 第二位：
- 第三位：Jeffrey 魏浚笙《白色踢死兔》
- 第四位：泳兒《無糖可樂》
- 第五位：The Hertz《逆旅》
- 第六位：陳柏宇《我所看見的未來》
- 第七位：Dear Jane《你流淚所以我流淚》
- 第八位：Jay Fung馮允謙《吉卜力》
- 第九位：Gin Lee 李幸倪《白夜行》
- 第十位：MC張天賦《懷疑人生》
「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」得主：
主唱：
作曲：
填詞：
編曲：
監製：
「叱咤樂壇至尊唱片大獎」得主：
《／》
歌手：
監製：
「叱咤樂壇作曲人大獎」得主：
「叱咤樂壇填詞人大獎」得主：
「叱咤樂壇編曲人大獎」得主：
「叱咤樂壇監製大獎」得主：
「叱咤樂壇生力軍男歌手」得主：
- 金獎：
- 銀獎：
- 銅獎：
「叱咤樂壇生力軍女歌手」得主：
- 金獎：
- 銀獎：
- 銅獎：
「叱咤樂壇生力軍組合」得主：
- 金獎：
- 銀獎：
- 銅獎：
「叱咤樂壇男歌手」得主：
- 金獎：
- 銀獎：
- 銅獎：
「叱咤樂壇女歌手」得主：
- 金獎：
- 銀獎：
- 銅獎：
「叱咤樂壇組合」得主：
- 金獎：
- 銀獎：
- 銅獎：
「叱咤樂壇唱作人」得主：
- 金獎：
- 銀獎：
- 銅獎：
「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」得主：
主唱：
作曲：
填詞：
編曲：
監製：
「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」得主：
「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」得主：
「叱咤樂壇我最喜愛的組合」得主：
《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》官方專頁：https://usca.my903.com/
《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2026年1月1日晚上7時，在亞洲國際博覽館一號展館（Arena）舉行。
五強歌曲包括Anson Lo盧瀚霆的《Lemonade》、姜濤的《On a Sunny Day》、林家謙的《四月物語》、Ian陳卓賢的《給千億顆星選中的二人》及MC張天賦的《說謊者》。
「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」大獎將於頒獎典禮當晚，由現場觀眾一人一票即時投票選出。