「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」五強誕生 MIRROR三子成功入圍 撼張天賦林家謙

由商業電台主辦《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2026年1月1日晚上7時假亞洲國際博覽館ARENA盛大舉行。「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」第二階段投票已投票正式完結，樂迷選出選出「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後五強，分別是（排名依歌名筆劃序）盧瀚霆的《Lemonade》、姜濤的《On a SunnyDay》、林家謙的《四月物語》、陳卓賢的《給千億顆星選中的二人》以及MC 張天賦的《說謊者》。

1月1日進入最後一輪投票

「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」將於2026年1月1日頒獎典禮當晚進入最後一輪投票，由現場觀眾即場投票選出最喜愛的歌曲！