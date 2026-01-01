Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

叱咤2025｜姜濤缺席仍獲我最喜愛的男歌手 姜糖瘋狂歡呼全晚聲勢最強 最喜愛歌曲獎6連霸

影視圈
更新時間：23:54 2026-01-01 HKT
發佈時間：23:54 2026-01-01 HKT

備受矚目的樂壇盛事《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於2026年1月1日晚上7時，假亞洲國際博覽館一號展館（Arena）舉行。叱咤2025以「難先要你做」為主題，旨在勉勵所有歌手勇於接受挑戰，突破自我。樂迷可透過叱咤903、881903.commy903.com、Hong Kong Toolbar手機應用程式、商台節目重溫應用程式及ViuTV 99台進行現場直播見證賽果。叱咤2025「我最喜愛的男歌手」今年「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」最後五強分別為MC 張天賦、林家謙、姜濤、張敬軒、盧瀚霆 Anson Lo。最終雖然MIRROR缺席頒獎禮，不過仍無阻姜濤第4次奪得「我最喜愛的男歌手」。

叱咤2025丨姜濤奪我最喜愛的男歌手

正如之前宣布，MIRROR今年因工作關係而缺席，未有出席叱吒頒獎禮，獎項由所屬公司高層代領，不過現場依然極多姜糖，她們舉起偶像閃燈非常齊心，聲勢極度浩大，即使偶像未在現場仍無阻姜糖支持的決心。當宣布姜濤第4度奪得「我最喜愛的男歌手」時，全場歡呼聲始起彼落，相信是全晚最大的歡呼聲。

相關閱讀：叱咤2025｜馮允謙首奪男歌手金獎感動流淚叫好驚：唔知大家有咩反應  3年前求婚成功仍未結婚

叱咤2025｜姜濤奪「最喜愛的歌曲大獎」

《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》的「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」最後五強分別為：Anson Lo 盧瀚霆《Lemonade》、姜濤《On a Sunny Day》、林家謙《四月物語》、Ian 陳卓賢《給千億顆星選中的二人》及MC 張天賦《說謊者》，最終姜濤憑《On a Sunny Day》，連續6屆奪得「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」，而MIRROR亦都奪得「叱咤樂壇我最喜愛的組合」。

相關閱讀：叱咤2025｜鄧麗欣23年後再上叱吒台 首奪我最喜愛的女歌手強忍淚水 感激賜勵志故事：我冇放棄過

