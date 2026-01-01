叱咤2025｜鄧麗欣23年後再上叱吒台 首奪我最喜愛的女歌手強忍淚水 感激賜勵志故事：我冇放棄過

《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於2026年1月1日晚上假亞洲國際博覽館一號展館（Arena）舉行。叱咤2025以「難先要你做」為主題，旨在勉勵所有歌手勇於接受挑戰，突破自我。樂迷可透過叱咤903、881903.com、my903.com、Hong Kong Toolbar手機應用程式、商台節目重溫應用程式及ViuTV 99台進行現場直播見證賽果。叱咤2025「我最喜愛的女歌手」得主為鄧麗欣，令在場樂迷十分驚喜。

叱咤2025丨鄧麗欣奪我最喜愛的女歌手

鄧麗欣穿上全黑色戰衣上台十分型格，並從森美手上取過獎項。她眼泛淚光地表示：「我應承過自己唔可以喊。我對上一次上嚟呢個台，係23年前攞新人獎。當時我感覺，我離呢個台好遠，我唔知幾時可以上嚟攞獎。之後我嚟過呢度幾年，我好羨慕，我唔係羨慕其他歌手可以攞獎，而係我好羨慕佢哋可以好自信咁喺台上唱歌。」

鄧麗欣：呢個故事好勵志

鄧麗欣之後表示：「我有迷惘過，有逃避過，有懷疑過，但冇放棄過。我知有人喺前面等緊我，我無論幾細步，幾慢，我都向前行。多謝你哋推咗我上嚟，原來唔放棄，係可以推返上嚟。我想將呢個勵志故事，送畀自我懷疑嘅朋友，希望你哋可以相信自己，只要繼續向前行，就可以搵到屬於自己嘅舞台」。

