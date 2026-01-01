叱咤2025｜陳康堤奪樂壇生力軍女歌手金獎  台上鬼馬提「Eason」 歌神之女露纖腰有台型

《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》的「叱咤樂壇生力軍女歌手」方面，由人氣高企的陳康堤（Constance）勇奪金獎，這位歌神陳奕迅的女兒，今日上台台型十足，她淡定地多謝今年曾和她合作的音樂人和家人，其中她的謝辭中提及「Eason」，但原來是一位音樂人，她表示「Not my Dad」（不是我的爸爸），十分搞笑，之後她於獻唱《一律建議分手》，表現淡定極出色。盧慧敏和許軼分別獲得銀獎與銅獎，為今年的樂壇注入了嶄新力量。盧慧敏於台上多謝所有的音樂單位和屋企人，許軼除了多謝公司MakerVille之外，更識做地多謝客戶。

叱咤樂壇生力軍女歌手賽果

金獎：陳康堤

銀獎：盧慧敏

銅獎：許軼

相關閱讀：叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2025開場直擊 歌手盛裝登場爭艷 魏浚笙泳兒低胸硬撼騎呢古怪造型

叱咤2025｜林暐竣樂壇生力軍男歌手金獎

《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》的「叱咤樂壇生力軍男歌手」金獎由林暐竣奪得，這位自己曲詞編監的新人才華賴溢，於台上獻唱亦功力十足。而銀獎及銅獎得主分別為Edwin Tong及郭澧羲，同樣是本年度備受看好的新人。

叱咤樂壇生力軍男歌手賽果

金獎：林暐竣

銀獎：Edwin Tong

銅獎：郭澧羲

相關閱讀：叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2025賽果不斷更新 陳奕迅女兒陳康堤奪生力軍女歌手金獎