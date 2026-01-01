叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2025開場直擊 歌手盛裝登場爭艷 魏浚笙泳兒低胸硬撼騎呢古怪造型

叱咤2025／2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮丨商業電台舉辦的年度樂壇盛事《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於2026年1月1日元旦晚上7時，在亞洲國際博覽館Arena隆重揭幕。叱咤2025以「難先要你做」為主題，鼓勵音樂人迎難而上。典禮開始前，一眾歌手率先盛裝登場，《星島頭條》直擊一眾歌手盛裝出席的星光熠熠場面，為整晚的頒獎典禮掀開華麗序幕。

叱咤2025丨有歌手將擺棵樹上頭用奇招取勝

作為頒獎典禮的前哨戰，紅地氈向來是歌手們展現時尚品味的舞台。一眾候選歌手及表演嘉賓均悉心打扮，成為鎂光燈追逐的焦點。根據早前在昂坪市集舉行的《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會所公布的陣容，本屆頒獎典禮可謂星光熠熠，雲集了本年度樂壇老、中、青三代的中堅力量。歌手造型各有心思，魏浚笙和泳兒的低胸造型「胸」壓全場，還有張進翹的天使翼、馬天佑的透明膠衣，甚至歌手將擺棵樹上頭，務求用奇招取勝。

已確定出席的歌手及組合陣容相當鼎盛，包括人氣組合COLLAR、Dear Jane、晚安莉莉、Beanies、WHIZZ、Nowhere Boys、Pandora 及 ROVER；實力唱將Gin Lee李幸倪、MC 張天賦、林家謙、陳柏宇、馮允謙、謝安琪、鄧小巧、吳業坤、黃妍、林奕匡、洪嘉豪 及 江若琳；以及新生代歌手 sica、黃明德、VIVA、kayan9896、Gareth.T、Kiri T、Cloud雲浩影 和 JACE 陳凱詠等，幾乎囊括了2025年度所有表現出色的音樂單位。然而，備受關注的人氣組合MIRROR早前已宣布將會缺席本次叱咤頒獎典禮，此消息引起了樂迷的廣泛討論。雖然缺少了MIRROR的身影，但最終的出席陣容可能仍會有變動，或許會為觀眾帶來意外驚喜。

眾歌手盛裝出席為頒獎典禮掀開華麗序幕 Part I：

眾歌手盛裝出席為頒獎典禮掀開華麗序幕 part II：