叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2025懶人包 Anson Lo姜濤MC張天賦爭我最喜愛歌曲 附5強名單、出席歌手、直播連結

由香港商業電台主辦，備受矚目的年度樂壇盛事《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，於2026年1月1日晚上7時正在亞洲國際博覽館一號展館（Arena）隆重舉行。叱咤2025以「難先要你做」為主題。典禮將由森美等一眾903 DJ擔任主持，並會透過叱咤903、881903.com、my903.com、Hong Kong Toolbar手機應用程式、商台節目重溫應用程式及ViuTV 99台進行現場直播。《星島頭條》將為讀者直擊叱咤2025盛況。

叱咤2025丨「我最喜愛的」系列焦點獎項

焦點獎項方面，「我最喜愛的」系列最後五強名單已經揭曉。競逐「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」的包括Anson Lo盧瀚霆的《Lemonade》、姜濤的《On a Sunny Day》、林家謙的《四月物語》、Ian陳卓賢的《給千億顆星選中的二人》及MC張天賦的《說謊者》。「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」的候選人有MC張天賦、林家謙、姜濤、張敬軒及盧瀚霆Anson Lo。而「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」則由Gin Lee李幸倪、Marf 邱彥筒、陳蕾、鄧麗欣及衛蘭爭奪。最後，「叱咤樂壇我最喜愛的組合」的五強包括COLLAR、Dear Jane、Pandora、MIRROR及晚安莉莉。

「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後五強包括：

Anson Lo 盧瀚霆《Lemonade》

姜濤《On a Sunny Day》

林家謙《四月物語》

Ian 陳卓賢《給千億顆星選中的二人》

MC 張天賦《說謊者》

「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」五強候選人為：

MC 張天賦

林家謙

姜濤

張敬軒

盧瀚霆 Anson Lo

「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」五強候選人為：

Gin Lee 李幸倪

Marf 邱彥筒

陳蕾

鄧麗欣

衛蘭

「叱咤樂壇我最喜愛的組合」五強包括：

COLLAR

Dear Jane

Pandora

MIRROR

晚安莉莉

叱咤2025丨我最喜愛的歌曲最後一輪投票

萬眾期待的「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」大獎，將於2026年1月1日的頒獎典禮當晚，由現場觀眾進行最後一輪投票，即時選出最終的得獎歌曲。根據早前在昂坪市集舉行的《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會，出席的歌手及組合陣容相當鼎盛，星光熠熠，當中包括晚安莉莉、Beanies、WHIZZ、Nowhere Boys、Pandora、ROVER、鄧小巧、吳業坤、黃妍、sica、黃明德、VIVA、kayan9896、Gareth.T、Kiri T、林奕匡、洪嘉豪、江若琳、Cloud雲浩影、JACE 陳凱詠、COLLAR、Dear Jane、Gin Lee、MC 張天賦、林家謙、陳柏宇、馮允謙及謝安琪等，不過人氣組合MIRROR早前已宣布確定缺席叱咤2025，而最終的出席陣容可能仍會有變動。

叱咤2025丨叱咤樂壇我最喜愛的歌曲五強？