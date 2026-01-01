叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2025懶人包 Anson Lo姜濤MC張天賦爭我最喜愛歌曲 附5強名單、出席歌手、直播連結
發佈時間：14:51 2026-01-01 HKT
由香港商業電台主辦，備受矚目的年度樂壇盛事《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，於2026年1月1日晚上7時正在亞洲國際博覽館一號展館（Arena）隆重舉行。叱咤2025以「難先要你做」為主題。典禮將由森美等一眾903 DJ擔任主持，並會透過叱咤903、881903.com、my903.com、Hong Kong Toolbar手機應用程式、商台節目重溫應用程式及ViuTV 99台進行現場直播。《星島頭條》將為讀者直擊叱咤2025盛況。
叱咤2025丨「我最喜愛的」系列焦點獎項
焦點獎項方面，「我最喜愛的」系列最後五強名單已經揭曉。競逐「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」的包括Anson Lo盧瀚霆的《Lemonade》、姜濤的《On a Sunny Day》、林家謙的《四月物語》、Ian陳卓賢的《給千億顆星選中的二人》及MC張天賦的《說謊者》。「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」的候選人有MC張天賦、林家謙、姜濤、張敬軒及盧瀚霆Anson Lo。而「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」則由Gin Lee李幸倪、Marf 邱彥筒、陳蕾、鄧麗欣及衛蘭爭奪。最後，「叱咤樂壇我最喜愛的組合」的五強包括COLLAR、Dear Jane、Pandora、MIRROR及晚安莉莉。
「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後五強包括：
-
Anson Lo 盧瀚霆《Lemonade》
-
姜濤《On a Sunny Day》
-
林家謙《四月物語》
-
Ian 陳卓賢《給千億顆星選中的二人》
-
MC 張天賦《說謊者》
「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」五強候選人為：
-
MC 張天賦
-
林家謙
-
姜濤
-
張敬軒
-
盧瀚霆 Anson Lo
「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」五強候選人為：
-
Gin Lee 李幸倪
-
Marf 邱彥筒
-
陳蕾
-
鄧麗欣
-
衛蘭
「叱咤樂壇我最喜愛的組合」五強包括：
-
COLLAR
-
Dear Jane
-
Pandora
-
MIRROR
-
晚安莉莉
叱咤2025丨我最喜愛的歌曲最後一輪投票
萬眾期待的「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」大獎，將於2026年1月1日的頒獎典禮當晚，由現場觀眾進行最後一輪投票，即時選出最終的得獎歌曲。根據早前在昂坪市集舉行的《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會，出席的歌手及組合陣容相當鼎盛，星光熠熠，當中包括晚安莉莉、Beanies、WHIZZ、Nowhere Boys、Pandora、ROVER、鄧小巧、吳業坤、黃妍、sica、黃明德、VIVA、kayan9896、Gareth.T、Kiri T、林奕匡、洪嘉豪、江若琳、Cloud雲浩影、JACE 陳凱詠、COLLAR、Dear Jane、Gin Lee、MC 張天賦、林家謙、陳柏宇、馮允謙及謝安琪等，不過人氣組合MIRROR早前已宣布確定缺席叱咤2025，而最終的出席陣容可能仍會有變動。
