叱咤2025｜Gin Lee李幸倪冧莊奪女歌手金獎：努力嘅人係唔會輸  陳蕾奪銀激動狂喊

影視圈
更新時間：23:15 2026-01-01 HKT
發佈時間：23:15 2026-01-01 HKT

《2025年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於2026年1月1日晚上7時，假亞洲國際博覽館一號展館（Arena）舉行。叱咤2025以「難先要你做」為主題，旨在勉勵所有歌手勇於挑戰。典禮由森美等多位903 DJ攜手主持，並透過叱咤903、881903.com、my903.com、Hong Kong Toolbar手機應用程式、商台節目重溫應用程式及ViuTV 99台進行現場直播，讓全港樂迷見證年度盛事。作為每年頒獎典禮的焦點之一，「叱咤樂壇女歌手」獎項競爭激烈，晚上揭曉賽果，金獎為李幸倪、銀獎及銅獎得主分別為陳蕾與Jace陳凱詠。

叱咤樂壇女歌手賽果

金獎：李幸倪
銀獎：陳蕾
銅獎：Jace陳凱詠

相關閱讀：叱咤2025｜馮允謙首奪男歌手金獎感動流淚叫好驚：唔知大家有咩反應  3年前求婚成功仍未結婚

叱咤2025｜李幸倪奪金：努力嘅人係唔會輸

根據專業推介選出的「叱咤樂壇女歌手」金、銀、銅獎的最終得獎名單，得主分別為李幸倪、陳蕾和Jace陳凱詠。李幸倪繼去年首次奪得叱咤女歌手金獎後，今屆成功「冧莊」完成兩連霸，李幸倪金情明顯比去年平靜，未有如上年般如台上爆喊，但再次奪金的她仍然激動，她表示「2025年覺得特別快，我同咗一班年輕人去追夢。做歌手，要有好強大嘅心臟，我覺得音樂可以令世界變得美好。好感恩可以再次奪得呢個獎，我好多謝楊博士同唱片公司，多謝咁多年幫過我嘅人同Fans。我想將呢個獎分享畀所有正在追夢嘅人，我想講，努力嘅人係唔會輸！」

叱咤2025｜陳蕾奪銀勁激動

陳蕾奪得銀獎十分激動，淚流滿面，她表示「2025年好唔容易，我希望大家可以珍惜歌手，因為唔知幾時佢哋會唔做。我好希望大家好好愛人，好好愛你哋嘅歌手，因為唔知佢哋幾時會唔喺度」。而Jace陳凱詠一上台就大叫表達興奮之情，並多謝一直支持她的歌迷朋友。

相關閱讀：叱咤2025｜陳康堤奪樂壇生力軍女歌手金獎  台上鬼馬提「Eason」 歌神之女露纖腰有台型

